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سمو نائب أمير منطقة الجوف يلتقي عبر الاتصال المرئي بقائد القاعدة الجوية

سمو نائب أمير منطقة الجوف يلتقي عبر الاتصال المرئي بقائد القاعدة الجوية
http://almnatiq.net/?p=876470
المناطق _ الجوف

التقى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الجوف، من مكتبه بديوان الإمارة عبر الاتصال المرئي اليوم ، بقائد قاعدة الجوف الجوية بالقطاع الشمالي، اللواء الطيار الركن إبراهيم بن فالح الدوسري، بمناسبة تكليفه قائداً لقاعدة الجوف الجوية.
ورحب سمو نائب أمير منطقة الجوف باللواء الدوسري ، وهنأه بهذه الثقة ، متمنياً له ولجميع العاملين معه في القاعدة الجوية التوفيق.
من جانبه أعرب اللواء الدوسري عن شكره لسمو نائب أمير منطقة الجوف على دعمه لمهام وأعمال القاعدة وتوجيهات سموه الكريمة.

 

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