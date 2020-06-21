سمو نائب أمير منطقة الجوف يلتقي عبر الاتصال المرئي بقائد القاعدة الجوية

المناطق _ الجوف

التقى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الجوف، من مكتبه بديوان الإمارة عبر الاتصال المرئي اليوم ، بقائد قاعدة الجوف الجوية بالقطاع الشمالي، اللواء الطيار الركن إبراهيم بن فالح الدوسري، بمناسبة تكليفه قائداً لقاعدة الجوف الجوية.

ورحب سمو نائب أمير منطقة الجوف باللواء الدوسري ، وهنأه بهذه الثقة ، متمنياً له ولجميع العاملين معه في القاعدة الجوية التوفيق.

من جانبه أعرب اللواء الدوسري عن شكره لسمو نائب أمير منطقة الجوف على دعمه لمهام وأعمال القاعدة وتوجيهات سموه الكريمة.