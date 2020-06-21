سمو نائب أمير منطقة الجوف يلتقي عبر الاتصال المرئي بقائد القاعدة الجوية

التقى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الجوف، من مكتبه بديوان الإمارة عبر الاتصال المرئي اليوم ، بقائد قاعدة الجوف الجوية بالقطاع الشمالي، اللواء الطيار الركن إبراهيم بن فالح الدوسري، بمناسبة تكليفه قائداً لقاعدة الجوف الجوية.
ورحب سمو نائب أمير منطقة الجوف باللواء الدوسري ، وهنأه بهذه الثقة ، متمنياً له ولجميع العاملين معه في القاعدة الجوية التوفيق.
من جانبه أعرب اللواء الدوسري عن شكره لسمو نائب أمير منطقة الجوف على دعمه لمهام وأعمال القاعدة وتوجيهات سموه الكريمة.
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