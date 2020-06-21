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بلدية خميس مشيط تزيل تعديات على مساحة 2000م٢ بمركز الحفائر

بلدية خميس مشيط تزيل تعديات على مساحة 2000م٢ بمركز الحفائر

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بلدية خميس مشيط تزيل تعديات على مساحة 2000م٢ بمركز الحفائر

بلدية خميس مشيط تزيل تعديات على مساحة 2000م٢ بمركز الحفائر
http://almnatiq.net/?p=876474
المناطق _ خميس مشيط

أزالت بلدية خميس مشيط بالتعاون مع لجنة التعديات بالمحافظة تعديات طالت أكثر من 2000م٢ من الاراضي الحكومية بمركز الحفائر بالمحافظة وأوضح رئيس بلدية محافظة خميس مشيط الأستاذ سليمان بن عبدالله الشهراني أن بلدية خميس مشيط قامت بمتابعة الإحداثات على هذا الموقع مشيراً إلى أن التعديات عبارة عن عقوم ترابية حاول بعض الأشخاص الاستيلاء على هذا الموقع بوضع اليد وإقامة منشآت وإحداثات متنوعة، دون أن يكون لديهم أي مستمسكات شرعية أو تراخيص نظامية.
وأكد أن البلدية لن تتوانى في تطبيق الأنظمة واللوائح على المتعدين وسيتم التعامل بحزم مع أي تعديات على الأراضي الحكومية، مشيراً إلى أن التعديات لها اثر سلبي في عرقلة حركة التنمية في المحافظة ، والاخلال بالتخطيط العمراني في هذه المواقع .

 

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