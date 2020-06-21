رئيس جامعة الملك خالد يصدر عددًا من قرارات التعيين والتكليف

المناطق _ عسير

أصدر معالي رئيس جامعة الملك خالد الأستاذ الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي مؤخرًا عددًا من قرارات التعيين والتكليف، وقد هنأ معالي رئيس الجامعة المعينين والمكلفين، داعيًا لهم بالتوفيق، وحاثًّا الجميع على مضاعفة الجهود.

وأوضح المتحدث الرسمي للجامعة الدكتور مفلح القحطاني أن قرارات التعيين والتكليف لأعضاء هيئة التدريس والموظفين شملت:

تعيين الدكتورة عايدة بنت سند القرني عميدة لكلية التمريض بأبها.

تكليف الدكتور أحمد عبدالله التيهاني مستشارًا بوكالة الجامعة للشؤون التعليمية والأكاديمية.

تكليف الدكتور ناصر محمد آل قميشان مستشارًا بوكالة الجامعة.

تمديد تعيين الدكتور عادل بن إبراهيم قحمش وكيلًا لعمادة التعلم الإلكتروني.

تكليف الدكتور عبدالرحمن بن يحيى القرفي وكيلًا لتطوير الموارد البشرية بعمادة الموارد البشرية إضافة إلى عمله وكيلا للعمادة للتخطيط.

تكليف الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحازمي وكيلا لكلية العلوم والآداب بظهران الجنوب.

تكليف الدكتورة لطيفة سليمان الأحمد وكيلة لعمادة شؤون المكتبات – شطر الطالبات.

تكليف الدكتور محمد خماش المغربي مديرًا لمركز الموهبة والإبداع وريادة الأعمال.

تكليف الدكتور عامر علي جعفر مشرفًا على وحدة ذوي الاحتياجات الخاصة بعمادة شؤون الطلاب.

تكليف الدكتور فهد سعيد آل مالح رئيسًا لقسم السنة وعلومها بكلية الشريعة وأصول الدين.

تمديد تعيين الدكتور عبدالعزيز بن عوض العمري رئيسًا لقسم التعليم الطبي بكلية الطب.

تكليف الدكتور علي بن محمد آل نومة القحطاني رئيسًا لقسم اللغة العربية وآدابها بكلية العلوم الإنسانية.

تكليف الدكتورة أسماء عبدالمانع الحمادي مشرفة على قسم تقنيات التعليم بكلية التربية – شطر الطالبات.

تكليف الأستاذ حسن بن علي القحطاني مراقبًا ماليًّا لصندوق الطلاب.