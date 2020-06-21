وزارة الدفاع تعلن عن فتح باب التسجيل والقبول بالكليات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع لخريجي طلبة الثانوية العامة

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يسر اللجنة المركزية لقبول طلاب الكليات العسكرية ولجنة قبول الجامعيين بوزارة الدفاع أن تعلن عن فتح باب التسجيل والقبول بالكليات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع لخريجي طلبة الثانوية العامة اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق (١١/٠٢/ ١٤٤١هـ ) وحتى يوم الاربعاء الموافق (١٤٤١/١١/١٠ هـ ) وعلى الطلبة الراغبين في الالتحاق بوزارة الدفاع زيارة الموقع الإلكتروني للجنة (بوابة القبول لموحد للقوات المسلحة) ( https://afca.mod.gov.sa ) للاطلاع على شروط القبول وإرشادات التسجيل في البوابة، متمنين للجميع التوفيق والسلام عليكم.