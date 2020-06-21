احدث الأخبار

رئيس بلدية القريات يصدر قرارات ترقية 10 موظفين
منطقة الجوف
 وسط تدابير احترازية الإدارات الحكومية بمنطقة تبوك تعاود أعمالها وتقديم خِدْماتها
منطقة تبوك
 وزير التعليم يعتمد الإطار التنظيمي لمشروع برامج التطوير المهني التعليمي الصيفي عن بُعد
أبرز المواد
 أمانة جدة تدشن خدمة “موعد” للعملاء في إطار التحول الرقمي
أبرز المواد
 أمانة الجوف تشدد رقابتها على صالونات الحلاقة ومشاغل الخياطه والتزيين النسائي
صحة
 وزارة الدفاع تعلن عن فتح باب التسجيل والقبول بالكليات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع لخريجي طلبة الثانوية العامة
أبرز المواد
 “منال عسيري” مديرة لشؤون الموظفين بشرطة الرياض
أبرز المواد
 رئيس جامعة الملك خالد يصدر عددًا من قرارات التعيين والتكليف
أبرز المواد
 رابطة العالم الإسلامي: الشعوب الإسلامية تقف مع مصر في تدابيرها لحفظ حدودها وأمنها
أبرز المواد
 بلدية خميس مشيط تزيل تعديات على مساحة 2000م٢ بمركز الحفائر
منطقة عسير
 سمو نائب أمير منطقة الجوف يلتقي عبر الاتصال المرئي بقائد القاعدة الجوية
أبرز المواد
 مجلس شؤون الأسرة وأكاديمية الأسرة يطلقان مبادرة ” ‫أسرة واحدة‬ ”
منطقة الرياض
رئيس بلدية القريات يصدر قرارات ترقية 10 موظفين

رئيس بلدية القريات يصدر قرارات ترقية 10 موظفين

منطقة الجوف
وسط تدابير احترازية الإدارات الحكومية بمنطقة تبوك تعاود أعمالها وتقديم خِدْماتها

وسط تدابير احترازية الإدارات الحكومية بمنطقة تبوك تعاود أعمالها وتقديم خِدْماتها

منطقة تبوك
وزير التعليم يعتمد الإطار التنظيمي لمشروع برامج التطوير المهني التعليمي الصيفي عن بُعد

وزير التعليم يعتمد الإطار التنظيمي لمشروع برامج التطوير المهني التعليمي الصيفي عن بُعد

أبرز المواد
أمانة جدة تدشن خدمة “موعد” للعملاء في إطار التحول الرقمي

أمانة جدة تدشن خدمة “موعد” للعملاء في إطار التحول الرقمي

أبرز المواد

أمانة الجوف تشدد رقابتها على صالونات الحلاقة ومشاغل الخياطه والتزيين النسائي

أمانة الجوف تشدد رقابتها على صالونات الحلاقة ومشاغل الخياطه والتزيين النسائي
http://almnatiq.net/?p=876490
الجوف _ محمد الحسن

كثفت أمانة محافظة منطقة الجوف رقابتها على محال الحلاقة الرجالية ومشاغل التجميل النسائي مشددة في الوقت ذاته على ضرورة التزام تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المقررة من قبل وزارة الشؤون البلدية والجهات ذات العلاقة .
وقال وكيل أمين منطقة الجوف للخدمات الدكتور ثامر الشراري أن الأمانة ستواصل تكثيف الجولات الرقابية على محال الحلاقة ومشاغل التزيين النسائي للتأكد من تقيدها بالبروتوكولات الوقائية الخاصة بها مع ضرورة توفير أجهزة الفحص الحراري للتأكد من سلامة المرتادين وارتداء العاملين للملابس الواقية والقناع البلاستيكي والكمامات والقفازات، والتقيد باستعمال أدوات الحلاقة ذات الاستعمال الواحد وعزل أي عامل تظهر عليه أعراض مرضية .
ولفت إلى أنه الأمانة وبلدياتها ستغلق وبشكل فوري المحلات المخالفة للتعليمات والقرارات الخاصة بإجراءات التباعد الاجتماعي والإجراءات الاحترازية .
داعياً الجميع للتعاون مع تلك الاجراءات والإبلاغ عن أية مخالفات من خلال الاتصال على هاتف البلاغات رقم 940

 

روابط ذات صلة

رئيس بلدية القريات يصدر قرارات ترقية 10 موظفين

رئيس بلدية القريات يصدر قرارات ترقية 10 موظفين
سمو نائب أمير منطقة الجوف يلتقي عبر الاتصال المرئي بقائد القاعدة الجوية

سمو نائب أمير منطقة الجوف يلتقي عبر الاتصال المرئي بقائد القاعدة الجوية
صحة حفر الباطن تجري فحوصات طبية للاعبي نادي الباطن بعد عودة النشاط الرياضي‬

صحة حفر الباطن تجري فحوصات طبية للاعبي نادي الباطن بعد عودة النشاط الرياضي‬

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*