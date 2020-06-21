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أمانة جدة تدشن خدمة “موعد” للعملاء في إطار التحول الرقمي

أمانة جدة تدشن خدمة “موعد” للعملاء في إطار التحول الرقمي
http://almnatiq.net/?p=876497
المناطق _ جدة

دشنت أمانة محافطة جدة اليوم خدمة “موعد” للعملاء ، التي تتيح طلب حجز موعد إلكتروني لزيارة مبنى الأمانة الرئيس والبلديات الفرعية ، والاستعلام عن المواعيد الخاصة بالمراجعين بكل سهوله وذلك في إطار سعي الأمانة للتحول الرقمي في تقديم الخدمات ، وتوفير الوقت والجهد عبر التعامل عن بعد ، وتماشياً مع الإجراءات الاحترازية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” .
وأوضحت مدير عام خدمة العملاء رشا عبدالله باهيثم أن هذه الخدمة تهدف إلى تنظيم زيارة المراجعين بما يسهل الإجراءات ويتوافق مع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ، داعية المراجعين كافة للاستفادة من الخدمة عبر موقع الأمانة الإلكتروني واتباع الخطوات المطلوبة للتسجيل والحصول على الموعد ، وتأكيد الموعد والحصول على التذكرة الإلكترونية ، مع ضرورة إبراز التذكرة الإلكترونية في الجوال عند بوابة الدخول ، حيث لن يسمح بالدخول إلى مبنى الأمانة والبلديات الفرعية مالم يحمل المستفيد موعداً مؤكداً .
يذكر أن خدمة “موعد” خصصت للحالات التي تستدعي المراجعة ، حيث يمكن إتمام العديد من الخدمات المختلفة إلكترونياً من خلال القنوات الإلكترونية المختلفة ، فيما تستمر الأمانة في مبادرة “سهلناها لكم” لدعم العملاء عن بعد التي أطلقت مع بداية الجائحة حرصاً على سلامة المواطنين .

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