وسط تدابير احترازية الإدارات الحكومية بمنطقة تبوك تعاود أعمالها وتقديم خِدْماتها

المناطق _ تبوك

عاودت الإدارات الحكومية في منطقه تبوك اليوم مهام أعمالها وممارسة نشاطها وتقديم خدماتها للمستفيدين بتواجد ما نسبته 75% من الموظفين في مقار عملهم وسط تدابير وإجراءات وقائية واحترازية وفقا لما أوصت به وزارة الصحة ضمن حملة “نعود بحذر”.

وحرصا من الإدارات الحكومية بالمنطقة على توفير بيئة صحية وأمنة وفق إجراءات التباعد الاجتماعي والبروتوكولات الصحية الوقائية في مقار العمل الهادفة إلى الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد عملت ومنذ وقت مبكر على اتخاذ عدد من الإجراءات الاحترازية استعدادًا لاستقبال الموظفين لممارسة أعمالهم كما شملت التجهيزات والتهيئة قاعات انتظار المراجعين والمراجعات لتك الجهات.

وانطلق الدوام في عدد من الجهات الحكومية بداية من نقاط فحص درجات الحرارة للموظفين عند مدخل كل إدارة إلى تطبيق التباعد الجسدي وتطهير وتعقيم المكاتب والمباني ومقار العمل بجميع أجزائها والالتزام بخطة عودة الموظفين لممارسة أعمالهم وفق التعليمات الصادرة من الجهات المعنية.

فيما أثنى مراجعون للجهات الخدمية على ما وجدوه من تطبيق والتزام وانضباط بجميع التعليمات وتوفير للمعقمات والحرص على سلامتهم والإرشادات التي تبلغ لهم بين الحين والآخر، مبدين إعجابهم بمدى الوعي الكبير لدى الموظفين وحرصهم على عدم المصافحة واستعمالهم المتكرر لمعقمات اليدين، وقياس درجات الحرارة وارتدائهم للقفازات والكمامات.