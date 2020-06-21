رئيس بلدية القريات يصدر قرارات ترقية 10 موظفين

الجوف _ محمد الحسن

أصدر رئيس بلدية القريات المهندس سميحان بن محمد الشمري قرارات ترقية 10 موظفين من منسوبي البلدية ، بعد أن توفرت فيهم شروط الترقية ، وهم :

خالد فرحان الفريح ، ماجد عبدالله الغصاب ، سلطان فهيد الموسر ، حمد عبيد البلوي ، زايد عيد العنزي ، محمد سليمان الظاهر ، عماد علي السهر ، عبدالكريم عايد العنزي ، حمود عساف الشراري ، تركي نايل الشراري .

وبارك المهندس الشمري لجميع الموظفين الذين تمت ترقيتهم ، حاثاً إياهم ببذل المزيد من الجهود في سبيل مواصلة تقديم أفضل الخدمات البلدية للمواطنين والمقيمين والزوار من خلال أداء المهام المناط بهم على أكمل وجه .

وأشار إلى أن الترقيات تأتي في إطار جهود البلدية الرامية الى تحفيز الموظفين وتعزيز دورهم في منظومة العمل لتنمية مهاراتهم الوظيفية والإدارية والتي تأتي بتوجيهات وحرص سعادة امين منطقة الجوف المهندس عاطف الشرعان .

وقد عبر المشمولون بالترقيات عن سعادتهم بهذه القرارات والتي ستكون دافعا لهم على بذل مزيد من الجهود في خدمة القطاع البلدي والمستفيدين من خدماته .