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الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل ينوه بالتوجيهات الحكيمة للقيادة خلال جائحة كورونا

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الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل ينوه بالتوجيهات الحكيمة للقيادة خلال جائحة كورونا

الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل ينوه بالتوجيهات الحكيمة للقيادة خلال جائحة كورونا
http://almnatiq.net/?p=876511
المناطق _ حائل

رفع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – على التوجيهات السديدة منذ بدء جائحة كورونا إلى أن صدرت الموافقة الكريمة برفع منع التجول بشكل كامل، وكان محور هذه التوجيهات صحة المواطن والمقيم على تراب هذا الوطن الغالي.
وأثنى سموه على الجهود التي بذلت من مختلف أجهزة الدولة خلال جائحة كورونا وكذلك تعاون المواطن والمقيم, حاثاً على أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية المتخذة في هذه المدة المهمة والتطبيق الكامل لها حفاظاً على صحة الفرد والمجتمع.
ودعا الأمير عبدالعزيز بن سعد في ختام التصريح الله أن يحفظ الوطن وقيادته وأبناءه وأن يديم توفيقه وأن يحمي الجميع من هذه الجائحة بعون الله ثم باتخاذ الاحترازات الصحية وعدم التهاون بأي إجراء حتى يزول هذا الوباء تماماً بإذن الله.

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