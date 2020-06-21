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بلدية الخفجي: أكثر من 154 ألف لتر لتعقيم المواقع في المحافظة خلال أسبوع

بلدية الخفجي: أكثر من 154 ألف لتر لتعقيم المواقع في المحافظة خلال أسبوع
http://almnatiq.net/?p=876519
الخفجي _ سطام الفروان

بلغت كمية المطهرات والمعقمات التي استخدمتها بلدية محافظة الخفجي 154350 لتر بعد التخفيف، لتعقيم 105 موقع بمشاركة 26 معدة وآلية و 35 عامل، والتي تأتي ضمن جهود البلدية خلال أسبوع.
و أوضح رئيس بلدية محافظة الخفجي المهندس محمد بن حزام الحميداني، أن البلدية سخرت طاقاتها البشرية ومعداتها؛ للعمل على مدار الساعة، حيث تأتي هذه الجولات وأعمال الإصحاح البيئي وأعمال النظافة ضمن التدبير والاجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس ” كورونا “، حيث تواصل البلدية جهودها المبذولة في غسل وتعقيم وتطهير كافة المواقع والمرافق، وفق خطة دورية تنفذها البلدية بشكل يومي لتتم آلية التعقيم والتطهير بشكل متكرر؛ لضمان بيئة صحية للمجتمع ولسلامة أفراده من هذا الوباء.
ودعا المهندس الحميداني المواطنين والمقيمين في نطاق خدمات بلدية محافظة الخفجي للإبلاغ عن الشكاوي والملاحظات البلدية من خلال التواصل بمركز 940

 

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