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أمانة العاصمة المقدسة تشدد على أهمية تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية

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أمانة العاصمة المقدسة تشدد على أهمية تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية

أمانة العاصمة المقدسة تشدد على أهمية تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية
http://almnatiq.net/?p=876524
المناطق _ مكة المكرمة

شدد وكيل الخدمات بأمانة العاصمة المقدسة المهندس محمد عبدالرحمن المورقي على أهمية تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية بجميع المنشآت الغذائية والمرتبطة أنشطتها بالصحة العامة لمكافحة فايروس كورونا المستجد, مشيراً إلى تركيز المراقبين الصحيين على تطبيق البروتوكولات التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية مع بدء فترة السماح بدخول المطاعم والكافيهات لتناول الوجبات الغذائية والمشروبات الساخنة والباردة واستئناف عمل محلات الحلاقة الرجالية وصالونات التجميل النسائية.
وأكد أن الجولات الرقابية ستستمر يومياً على الفترتين الصباحية والمسائية, لافتاً الانتباه إلى أنه سيتم تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية ولائحة مخالفات تطبيق الإجراءات الاحترازية بحق المخالفين وتتفاوت العقوبات بحسب حجم المخالفة حتى تصل لإغلاق المنشأة الغذائية في حال التهاون في تطبيق الاحترازات الوقائية المطلوبة.
وبين أن بروتوكولات الوزارة الجديدة للحد من انتشار فيروس كورونا تشمل إيجاد نقطة فحص لقياس درجة الحرارة عند المدخل وعدم التزاحم عند المداخل والمخارج وتوفير معقمات الأيدي الكحولية مع توفير إمكانية استخدام ماسحات الباركود عن طريق الهواتف المحمولة في القائمة للحصول على قائمة الطلبات او الخدمات لتقليل لمس القوائم متعددة الاستخدام سواءً البلاستيكية أو الورقية واستبدالها بالقائمة ذات الاستخدام الواحد، كما تهتم بضرورة توفر اللوحات الارشادية التوعوية عند المداخل والتأكد من وجود الملصقات الأرضية أمام الكاشير وفي الممرات ودورات المياه لتوفير مناطق التباعد المطلوبة ، كما يتم التركيز على النظافة العامة وسجل فحص العاملين وطريقة عمل الموظفين في منطقة التحضير أو تقديم الخدمة.
وأشاد وكيل الخدمات المهندس محمد المورقي بحرص معالي أمين العاصمة المقدسة معالي المهندس محمد القويحص على التزام جميع المنشآت الغذائية والصحية بتطبيق كل التدابير الوقائية التي أقرتها الوزارة ومتابعته المستمرة لكل البلاغات والشكاوى التي ترد بهذا الشأن ، كما قدم شكره لجميع منسوبي الأمانة ولرؤساء البلديات الفرعية والمرتبطة على جهودهم في دعم وتنفيذ خطط وبرامج أمانة العاصمة المقدس.

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