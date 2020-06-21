احدث الأخبار

تأسيس أول جمعية لفروسية قفز الحواجز بالمملكة بمحافظة أحد المسارحة بجازان
الرياضة
 أمانة العاصمة المقدسة تشدد على أهمية تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية
أبرز المواد
 بلدية الخفجي: أكثر من 154 ألف لتر لتعقيم المواقع في المحافظة خلال أسبوع
المنطقة الشرقية
 ” تطوير الشرقية” تناقش مع “أرامكو السعودية” سبل التعاون في المشروعات التطويرية في المنطقة
أبرز المواد
 الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل ينوه بالتوجيهات الحكيمة للقيادة خلال جائحة كورونا
أبرز المواد
 رئيس بلدية القريات يصدر قرارات ترقية 10 موظفين
منطقة الجوف
 وسط تدابير احترازية الإدارات الحكومية بمنطقة تبوك تعاود أعمالها وتقديم خِدْماتها
منطقة تبوك
 وزير التعليم يعتمد الإطار التنظيمي لمشروع برامج التطوير المهني التعليمي الصيفي عن بُعد
أبرز المواد
 أمانة جدة تدشن خدمة “موعد” للعملاء في إطار التحول الرقمي
أبرز المواد
 أمانة الجوف تشدد رقابتها على صالونات الحلاقة ومشاغل الخياطه والتزيين النسائي
صحة
 وزارة الدفاع تعلن عن فتح باب التسجيل والقبول بالكليات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع لخريجي طلبة الثانوية العامة
أبرز المواد
 “منال عسيري” مديرة لشؤون الموظفين بشرطة الرياض
أبرز المواد
تأسيس أول جمعية لفروسية قفز الحواجز بالمملكة بمحافظة أحد المسارحة بجازان

تأسيس أول جمعية لفروسية قفز الحواجز بالمملكة بمحافظة أحد المسارحة بجازان

الرياضة
أمانة العاصمة المقدسة تشدد على أهمية تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية

أمانة العاصمة المقدسة تشدد على أهمية تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية

أبرز المواد
بلدية الخفجي: أكثر من 154 ألف لتر لتعقيم المواقع في المحافظة خلال أسبوع

بلدية الخفجي: أكثر من 154 ألف لتر لتعقيم المواقع في المحافظة خلال أسبوع

المنطقة الشرقية
” تطوير الشرقية” تناقش مع “أرامكو السعودية” سبل التعاون في المشروعات التطويرية في المنطقة

” تطوير الشرقية” تناقش مع “أرامكو السعودية” سبل التعاون في المشروعات التطويرية في المنطقة

أبرز المواد

تأسيس أول جمعية لفروسية قفز الحواجز بالمملكة بمحافظة أحد المسارحة بجازان

تأسيس أول جمعية لفروسية قفز الحواجز بالمملكة بمحافظة أحد المسارحة بجازان
http://almnatiq.net/?p=876527
جازان _ فضة عطيف

صدرت موافقة معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على تأسيس أول جمعية لفروسية قفز الحواجز بالمملكة العربية السعودية ومقرها محافظة أحد المسارحة بمنطقة جازان وتم تسجيلها برقم (1916) وذكر مؤسس الجمعية وصاحب فكرتها ورئيس مجلس الإدارة الدكتور محمد بن علي القُحَل أن فكرة الجمعية نشأت انطلاقاً من أهمية العناية برياضة الفروسية الأصيلة والنبيلة والتي ورد في الكتاب والسنة فضلها ومكانتها وأيضاً وجود طاقات هائلة من فرسان قفز الحواجز بالمنطقة والذين لهم مشاركات وبطولات داخل المنطقة وخارجها وكذلك وجود أندية ومرابط للخيل متفرقة في المنطقة مما يجعل وجود جمعية تنظم أعمال فروسية قفز الحواجز بعمل مؤسسي منظم وفق رؤية المملكة 2030 في غاية الأهمية وستهدف الجمعية إلى نشر ثقافة الفروسية وحفظ أوقات الشباب والعناية بفرسان المنطقة وتأهيلهم للمشاركات وتنظيم البطولات والدورات المتعلقة بهذه الرياضة واستقبال الدعم المالي عبر حسابات الجمعية الرسمية وفي الختام قدم شكره لمعالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ومعالي وزير الرياضة ورئيس الاتحاد السعودي للفروسية على عنايتهم ودعمهم لهذه الرياضة الأصيلة ولأعضاء مجلس الإدارة وهم :
حسين المسودي نائب الرئيس
الشيخ علي عقيلي المسؤول المالي والأعضاء الشيخ عبدالمعطي الأسود والدكتور قاسم قحل والأستاذ غازي حكمي وماجد عريشي وخالد النهدي وعبدالوهاب عطيف ؛ وكافة مؤسسي الجمعية الذين كانوا عوناً له في تأسيس الجمعية سائلاً الله عزوجل أن يبارك فيها وينفع بها عموم منطقة جازان.

روابط ذات صلة

أمير منطقة جازان يقلد العميدين “الحربي” و ” الشهراني” رتبتيهما الجديدة..

أمير منطقة جازان يقلد العميدين “الحربي” و ” الشهراني” رتبتيهما الجديدة..
أمانة منطقة جازان تنفذ 44175 جولة رقابية منذ بداية جائحة فيروس كورونا وحتى اليوم

أمانة منطقة جازان تنفذ 44175 جولة رقابية منذ بداية جائحة فيروس كورونا وحتى اليوم
أول فتاة سعودية تحترف كرة القدم بأرسنال الإنجليزي تروي قصتها

أول فتاة سعودية تحترف كرة القدم بأرسنال الإنجليزي تروي قصتها

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*