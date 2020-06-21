احدث الأخبار

أمانة تبوك تطلق خدمة ” موعد ” لحجز المواعيد إلكترونياً
منطقة تبوك
 تأسيس أول جمعية لفروسية قفز الحواجز بالمملكة بمحافظة أحد المسارحة بجازان
الرياضة
 أمانة العاصمة المقدسة تشدد على أهمية تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية
أبرز المواد
 بلدية الخفجي: أكثر من 154 ألف لتر لتعقيم المواقع في المحافظة خلال أسبوع
المنطقة الشرقية
 ” تطوير الشرقية” تناقش مع “أرامكو السعودية” سبل التعاون في المشروعات التطويرية في المنطقة
أبرز المواد
 الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل ينوه بالتوجيهات الحكيمة للقيادة خلال جائحة كورونا
أبرز المواد
 رئيس بلدية القريات يصدر قرارات ترقية 10 موظفين
منطقة الجوف
 وسط تدابير احترازية الإدارات الحكومية بمنطقة تبوك تعاود أعمالها وتقديم خِدْماتها
منطقة تبوك
 وزير التعليم يعتمد الإطار التنظيمي لمشروع برامج التطوير المهني التعليمي الصيفي عن بُعد
أبرز المواد
 أمانة جدة تدشن خدمة “موعد” للعملاء في إطار التحول الرقمي
أبرز المواد
 أمانة الجوف تشدد رقابتها على صالونات الحلاقة ومشاغل الخياطه والتزيين النسائي
صحة
 وزارة الدفاع تعلن عن فتح باب التسجيل والقبول بالكليات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع لخريجي طلبة الثانوية العامة
أبرز المواد
أمانة تبوك تطلق خدمة ” موعد ” لحجز المواعيد إلكترونياً

أمانة تبوك تطلق خدمة ” موعد ” لحجز المواعيد إلكترونياً

منطقة تبوك
تأسيس أول جمعية لفروسية قفز الحواجز بالمملكة بمحافظة أحد المسارحة بجازان

تأسيس أول جمعية لفروسية قفز الحواجز بالمملكة بمحافظة أحد المسارحة بجازان

الرياضة
أمانة العاصمة المقدسة تشدد على أهمية تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية

أمانة العاصمة المقدسة تشدد على أهمية تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية

أبرز المواد
بلدية الخفجي: أكثر من 154 ألف لتر لتعقيم المواقع في المحافظة خلال أسبوع

بلدية الخفجي: أكثر من 154 ألف لتر لتعقيم المواقع في المحافظة خلال أسبوع

المنطقة الشرقية

أمانة تبوك تطلق خدمة ” موعد ” لحجز المواعيد إلكترونياً

أمانة تبوك تطلق خدمة ” موعد ” لحجز المواعيد إلكترونياً
http://almnatiq.net/?p=876530
المناطق _ تبوك

أطلقت أمانة منطقة تبوك اليوم خدمة ” موعد ” لحجز مواعيد المراجعة لأمانة المنطقة إلكترونياً .
وقالت الأمانة ” إن الخدمة تأتي في إطار سعيها المتواصل للتحول الرقمي في تقديم الخدمات للمستفيدين وتسهيل طلب الخدمات وتوفير الوقت والجهد وتماشياً مع الإجراءات الاحترازية لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد لمنع تكدس المراجعين في مقرها الرئيس وللحفاظ على سلامتهم ووقايتهم، وسرعة إنجاز الخدمات والإجراءات المطلوبة، وتنظيم زيارة المستفيدين لافتةً النظر إلى أن المرحلة الأولى تقتصر على مراجعي الأمانة فقط وسيتم توسيع نطاق الخدمة لتشمل جميع مدن ومحافظات المنطقة ” .
ودعت الأمانة جميع المراجعين إلى الاستفادة من الخدمة عبر الرابط التالي. https://twitter.com/tabukm/status/1274436856130699264?s=09 واتباع الخطوات المطلوبة للتسجيل في الخدمة وتعبئة بيانات الموعد المراد الحصول عليه وتأكيد الموعد والحصول على التذكرة الإلكترونية مشيرةً إلى ضرورة إبراز التذكرة الإلكترونية (في الجوال) عند بوابة الدخول حيث لن يُسمح بالدخول لمقر الأمانة ما لم يحمل المستفيد موعداً مؤكداً .

روابط ذات صلة

وسط تدابير احترازية الإدارات الحكومية بمنطقة تبوك تعاود أعمالها وتقديم خِدْماتها

وسط تدابير احترازية الإدارات الحكومية بمنطقة تبوك تعاود أعمالها وتقديم خِدْماتها
عودة النشاط التجاري في 1600 محل للحلاقة الرجالية والزينة النسائية بمنطقة تبوك وسط إجراءات احترازية

عودة النشاط التجاري في 1600 محل للحلاقة الرجالية والزينة النسائية بمنطقة تبوك وسط إجراءات احترازية
امير منطقة تبوك يستقبل قائد القوات الخاصة للأمن والحماية

امير منطقة تبوك يستقبل قائد القوات الخاصة للأمن والحماية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*