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بتوفيق الله 90 دقيقة تنقذ حياة شاب بمستشفى طبرجل بالجوف إثر تعرضه لحادث مروري

بتوفيق الله 90 دقيقة تنقذ حياة شاب بمستشفى طبرجل بالجوف إثر تعرضه لحادث مروري

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بتوفيق الله 90 دقيقة تنقذ حياة شاب بمستشفى طبرجل بالجوف إثر تعرضه لحادث مروري

بتوفيق الله 90 دقيقة تنقذ حياة شاب بمستشفى طبرجل بالجوف إثر تعرضه لحادث مروري
http://almnatiq.net/?p=876535
المناطق _ الجوف

بتوفيق الله نجح فريق طبي بمستشفى طبرجل العام بمنطقة الجوف, في إنقاذ شاب تعرض لحادث مروري أدى إلى خلع في الفقرات الرقبية مع رضوض متعددة ، وكسور متفرقة, حيث تم إجراء عملية جراحية معقدة لتثبيت مجموعة من الكسور, أسهمت بحمد الله في استقرار حالته الصحية.
وأوضحت صحة الجوف, أن المصاب تعرض لحادث مروري حيث تم إسعافة إلى مستشفى طبرجل العام وعلى الفور قام الفريق الطبي
بتشخيص الإصابة التي كادت أن تؤدي إلى اذية في النخاع الشوكي وخطر التعرض للشلل في الأطراف الأربعة حيث تم مباشرة إجراء تثبيت للإصابة بواسطة مثبت الرقبة وتم نقل المريض إلى غرفة العمليات مباشرة ، لإجراء تثبيت لخلع الفقرات خلال الوقت المناسب بواسطة شرائح معدنية ومسامير واستغرق العمل الجراحي 90 دقيقة والمريض حالياً بصحة جيدة ولا يعاني من أي آثار عصبية نتيجة الإصابة.
يذكر أن زمن العملية استغرق 90 دقيقة , وحالة المريض بعد العملية مستقرة ولله الحمد .

 

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