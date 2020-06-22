تعرف على شجرة العائلة الأكثر غموضا في العالم

المناطق - الرياض

تعتبر شجرة عائلة كيم جونغ أون، زعيم كوريا الشمالية، من أكثر السلالات الأسرية غموضا في العالم وسط السرية والتكتم الكبير الذي يلف هذه الدولة وقيادتها.

أسماء قليلة وصور أقل لأفراد هذه العائلة، ولكن إليكم ما نعلمه عنها:

– جانغ سونغ ثايك (1946-2013)، اتهم بمحاولة قلب الحكومة وأعدم من قبل نظام كيم جونغ أون.

– كيم جونغ كول (1981) شقيق كيم جونغ أون الأكبر والتقارير تقول إنه لم يتم اختياره كزعيم لأنه “شديد الاندفاع”.

– كيم جونغ نام (1971-2017) شقيق كيم جونغ أون توفي بعد تسميمه بغاز الأعصاب VX العام 2017.

– من أطفال كيم جونغ أون المولود في العام 1984 هي جو أي ويحتمل أنها مولودة في العام 2013.