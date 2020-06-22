“مؤامرات الخيمة”.. تسريبات “القذافي – حاكم المطيري” تكشف مخطط إخواني يستهدف دول الخليج

المناطق - الرياض

كشفت مؤامرات الخيمة، وهي تسريبات الرئيس الليبي السابق معمر القذافي وحاكم المطيري، مخطط إخواني يستهدف دول الخليج.

ونشرت قناة الإخبارية مقطع فيديو يفضح هذه العلاقة والتسريبات التي جرى تداولها إخباريا على الوكالات والمواقع خلال الآونة الأخيرة.