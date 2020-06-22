ماذا ستكشف آبل في المؤتمر العالمي للمطورين هذا العام؟

المناطق - الرياض

ينطلق مؤتمر آبل العالمي للمطورين هذا الأسبوع ليكشف عن آخر التحديثات البرمجية لمنتجات آبل، ولكن، لأول مرة منذ إطلاق المؤتمر، يقام الحدث هذا العام رقمياً من على بعد، بينما تسببت جائحة فيروس كورونا بإلغاء التجمعات حول العالم.

ويبدو أن إقامة الحدث عبر الإنترنت من مقر الشركة الرئيسي في كوبرتينو بكاليفورنيا، له فوائده، إذ سيمنح ذلك مجتمع آبل العالمي المكون من 23 مليون مطور، الفرصة لحضور أكثر من 100 ورشة عمل هندسية حول كيفية بناء التطبيقات والخدمات الجديدة، والتي كانت تُجرى سابقاً شخصياً فقط.

ويبدأ المؤتمر في الساعة العاشرة صباحاً بالتوقيت الشرقي يوم الاثنين 22 يونيو/ حزيران، ويستمر حتى يوم الخميس 26 يونيو/ حزيران.

تتعلق العديد من الميزات الرئيسية التي سيكشف عنها في المؤتمر بنظام تشغيل آيفون المقبل، iOS 14، إلّا أن هذه الإعلانات ستأتي وسط شكوك حول موعد إصدار آيفون ونظام تشغيله التالي. وتشير بعض التقارير إلى أن الوباء قد يؤخر عملية إنتاج وإطلاق هاتف آيفون 12 ببضعة أسابيع، والذي كان من المتوقع إطلاقه لأول مرة في سبتمبر/أيلول المقبل.

وتشير الإشاعات إلى أن نظام التشغيل الجديد سيسمح للمستخدمين بترتيب تطبيقاتهم بأسلوب قائمة عرض، ما يسهل عملية التقليب لرؤية كل التطبيقات في مكان واحد، بدلاً من ظهورها في صفوف على عدة صفحات من الشاشة الرئيسية.

كما ستخفف آبل القيود حول اختيار تطبيقاتها الخاصة، ما سيسمح للمستخدمين بتحديد تطبيقات الطرف الثالث مثل سبوتيفاي وغوغل مابس وغوغل كروم، بدلاً من إعطاء الأولوية لتطبيقات آبل المنافسة.

ومن المتوقع أن تقدم آبل أيضاً تطبيق واقع معزز جديد يمكنه قراءة رموز الاستجابة السريعة والاندماج مع بعض المتاجر مثل متجر ستاربكس.

وتشمل الأدوات الجديدة الأخرى لنظامي iOS و macOS تحديثات لتطبيق سفاري، وقلم آبل، وتحديثات ترجمة لغوية متقدمة، وتطبيق لياقة جديد.

كما من المتوقع أيضاً أن تقدم آبل خاصية تحديد رسالة على أنها غير مقروءة، ليتمكن المستخدم من إعادة النظر عليها لاحقاً، فضلاً عن إضافة إشارات @ في المحادثات الجماعية، في استعارة لميزة موجودة في تطبيقات شائعة أخرى مثل واتساب وسلاك.

ورغم أن تحديث البرامج سيكون محط اهتمام المؤتمر هذا العام، إلا أن أحد أكبر الإعلانات المتوقعة هو التغيير التقني الذي قد لا يلاحظه المستخدمون، وهو تحول من استخدام شرائح “إنتيل” في أجهزة كمبيوتر ماك إلى معالج مصنع من قبل شركة آبل، يشبه ذلك المستخدم في أجهزة آيفون وآيباد.

وقد يعني هذا تغييرات كبيرة لمستخدمي ماك، إذ قد تحسن عمر بطارية الجهاز، وتدعم الرسومات بشكل أفضل، وفقاً لمدير الأبحاث دافيد ماكوين من ABI Research. ومن المتوقع أن تصل هذه الشريحة إلى أجهزة كمبيوتر ماك في العام 2021.

من الممكن أيضاً أن نرى شاشة آيماك معاد تصميمها، وسماعات أذن رأسية طال انتظارها، وجهاز تعقب أشياء يُشاع منذ فترة طويلة يسمى “Tag”.

ولكن نظراً إلى أن آبل أطلقت جهاز آيباد برو جديد وماكبوك إير جديد، في مارس/آذار، وموسم إصدار هاتف آيفون اقترب، فلا تتوقعوا أن يكون هناك الكثير من التغيرات الشكلية.