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تغطية 65% من المساكن في القرى والهجر بالجيل الرابع و7500 برج للجيل الخامس

تغطية 65% من المساكن في القرى والهجر بالجيل الرابع و7500 برج للجيل الخامس

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تغطية 65% من المساكن في القرى والهجر بالجيل الرابع و7500 برج للجيل الخامس

تغطية 65% من المساكن في القرى والهجر بالجيل الرابع و7500 برج للجيل الخامس
http://almnatiq.net/?p=876554
المناطق - الرياض

حققت المملكة زيادة في تغطية النطاق العريض اللاسلكي (الجيل الرابع) في القرى والهجر لتصل إلى نسبة تغطية تعادل 65% من المساكن بالقرى والهجر بنهاية شهر أبريل من العام الحالي في خطى متسارعة تفوق المخطط له، كإنجاز جديد ضمن رؤية المملكة 2030, وذلك في إطار رفع مستوى جودة خدمات الاتصالات والإنترنت في مختلف مناطق المملكة ووصول المستفيدين للخدمات الحكومية والصحية.
ويأتي ذلك تماشياً مع توجهات القيادة الرشيدة الداعية إلى تهيئة البيئة الحاضنة للتطور التقني، بما يحقق رؤية المملكة 2030، وخدمة الأفراد والمجتمعات.
وأكدت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات استمرار جهودها لنشر النطاق العريض اللاسلكي (الجيل الرابع) للقرى والهجر بالمشاركة مع القطاع الخاص، مثمنة الدعم الذي تلقاه من حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله.
وأوضحت الوزارة أنه تم تغطية حوالي 65% من المساكن بالقرى والهجر بالنطاق العريض اللاسلكي (الجيل الرابع)، شملت هذه التغطية أكثر من 508 آلاف مسكن في أكثر من 3200 قرية في محافظات المملكة، واستفاد منها حوالي 3 ملايين مواطن ومقيم.
مما يذكر أن الوزارة تستهدف مع شركائها في القطاع الخاص الوصول إلى تغطية 70% من المساكن بالقرى والهجر بنهاية 2020.
كما تواصل الوزارة مع شركائها في القطاع الخاص تعزيز البنية التحتية الرقمية بنشر شبكات الجيل الخامس (5G) من خلال إنشاء حوالي 7500 برج جديد حتى الآن لتشمل 11 منطقة، فيما تستهدف الوصول بنهاية عام 2020 لتغطية 40% من الخمس مدن الرئيسية: الرياض، وجدة، ومكة، والمدينة، والدمام، لافتة النظر إلى أن الاستثمار في البنية التحتية الرقمية الحديثة هو جزء من مستهدفات رؤية 2030.

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