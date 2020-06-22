احدث الأخبار

“هيئة العقار” تصدر اللائحة التنفيذية لنظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها
أبرز المواد
 تغطية 65% من المساكن في القرى والهجر بالجيل الرابع و7500 برج للجيل الخامس
أبرز المواد
 ماذا ستكشف آبل في المؤتمر العالمي للمطورين هذا العام؟
دولي
 “مؤامرات الخيمة”.. تسريبات “القذافي – حاكم المطيري” تكشف مخطط إخواني يستهدف دول الخليج
أبرز المواد
 ‏مطار الملك عبدالعزيز الدولي يعلن نقل كافة الرحلات إلى الصالة رقم 1
أبرز المواد
 الوحيد الذي لم يغادر المنزل.. وفاة مراهق بسبب فيروس كورونا فجأة
أبرز المواد
 تعرف على شجرة العائلة الأكثر غموضا في العالم
أبرز المواد
 بتوفيق الله 90 دقيقة تنقذ حياة شاب بمستشفى طبرجل بالجوف إثر تعرضه لحادث مروري
صحة
 أمانة تبوك تطلق خدمة ” موعد ” لحجز المواعيد إلكترونياً
منطقة تبوك
 تأسيس أول جمعية لفروسية قفز الحواجز بالمملكة بمحافظة أحد المسارحة بجازان
الرياضة
 أمانة العاصمة المقدسة تشدد على أهمية تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية
أبرز المواد
 بلدية الخفجي: أكثر من 154 ألف لتر لتعقيم المواقع في المحافظة خلال أسبوع
المنطقة الشرقية
“هيئة العقار” تصدر اللائحة التنفيذية لنظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها

“هيئة العقار” تصدر اللائحة التنفيذية لنظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها

أبرز المواد
تغطية 65% من المساكن في القرى والهجر بالجيل الرابع و7500 برج للجيل الخامس

تغطية 65% من المساكن في القرى والهجر بالجيل الرابع و7500 برج للجيل الخامس

أبرز المواد
ماذا ستكشف آبل في المؤتمر العالمي للمطورين هذا العام؟

ماذا ستكشف آبل في المؤتمر العالمي للمطورين هذا العام؟

دولي
“مؤامرات الخيمة”.. تسريبات “القذافي – حاكم المطيري” تكشف مخطط إخواني يستهدف دول الخليج

“مؤامرات الخيمة”.. تسريبات “القذافي – حاكم المطيري” تكشف مخطط إخواني يستهدف دول الخليج

أبرز المواد

“هيئة العقار” تصدر اللائحة التنفيذية لنظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها

“هيئة العقار” تصدر اللائحة التنفيذية لنظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها
http://almnatiq.net/?p=876557

أصدرت الهيئة العامة للعقار اللائحة التنفيذية لنظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها، وذلك بعد صدور نظامها بقرار مجلس الوزراء، والتوجيه الكريم بإنفاذ اللائحة وإصدارها بعد 180 يومًا من تاريخ نشر النظام في الصحيفة الرسمية.
وأكدت الهيئة في بيانٍ لها اليوم بدء سريان النظام ولائحته التنفيذية في الـ19 من شهر محرم المقبل، أي بعد مرور 180 يوما على نشر النظام.
وعدّت صدور هذا النظام ولائحته التنفيذية خطوة نوعية في سبيل تعزيز ثقافة التعايش السكني المشترك ودعماً لجمعيات الملاك القائمة والجديدة، وحفظاً لحقوق الملاك في الأجزاء المشتركة، وتحديد نصيب الوحدة من الأرض، و تمنح اللائحة صلاحيات محددة تحقق المنفعة العامة وتضمن تعاون جميع أعضاء الاتحاد.
وجاءت مواد اللائحة التنفيذية مقسمة على ستة فصول في 41 مادة اتصفت بالمرونة والشمولية، والكفاءة في تمكين الجمعيات والملاك من إدارة الوحدات العقارية ذات الملكية المشتركة بشكل مباشر وفعال بما يعالج التحديات اليومية ويوائم بين مصلحة الأطراف كافة، كما مكّنت اللائحة من فرز “الوحدات العقارية” في المبنى أو المجمع العقاري إلى عدة وحدات عقارية تُبين في صك الملكية جميع المعلومات عن الوحدة العقارية ونصابها من مساحة الأرض، ومن الأجزاء المشتركة، ومن حقوق الاستخدام.
ويسهم النظام ولائحته التنفيذية في تمكين القطاع العقاري وجعله منظماً وفاعلاً في تنمية اقتصاد الوطن ودعم الناتج المحلي، كما أن له انعكاساً إيجابياً على واقع ويوميات الملاك وحوكمة
العلاقة بين الأطراف كافة، وجعل تجربة المشاركة أكثر جودة، إلى جانب رفع مستوى جودة الخدمات في الوحدات العقارية ذات الملكية المشتركة التي تمثّل منها الشقق السكنية المشغولة بأسر سعودية 44% بحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء، إضافة إلى أنه يشكّل أحد أهم ركائز الاستقرار في المنظومة العقارية كونه يحفظ حقوق جميع الأطراف من ملاك ومطورين، ويمنح فرصاً نوعية للمكاتب الهندسية للمشاركة في تدعيم هذه العملية من حيث تصميم المساحات المشتركة والوحدات المختلفة.
مما يذكر أن تطوير نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها يعد أحد أهم المشاريع الإستراتيجية التي تندرج ضمن مبادرات التنظيم العقاري وبرنامجيها “ملاك وفرز الوحدات العقارية” المعني بتنظيم العلاقة بين ملاك وشاغلي الوحدات العقارية ذات الملكية المشتركة عبر تطوير الأنظمة واللوائح وتنظيم خدمات إدارة الممتلكات والمجمعات والمرافق بما يسهم في حفظ الحقوق وحسن الانتفاع، وللاطلاع أكثر حول اللائحة ( https://rega.sa/SubMenuManagement/Index?Id=62 ).

روابط ذات صلة

تغطية 65% من المساكن في القرى والهجر بالجيل الرابع و7500 برج للجيل الخامس

تغطية 65% من المساكن في القرى والهجر بالجيل الرابع و7500 برج للجيل الخامس
“مؤامرات الخيمة”.. تسريبات “القذافي – حاكم المطيري” تكشف مخطط إخواني يستهدف دول الخليج

“مؤامرات الخيمة”.. تسريبات “القذافي – حاكم المطيري” تكشف مخطط إخواني يستهدف دول الخليج
‏مطار الملك عبدالعزيز الدولي يعلن نقل كافة الرحلات إلى الصالة رقم 1

‏مطار الملك عبدالعزيز الدولي يعلن نقل كافة الرحلات إلى الصالة رقم 1

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*