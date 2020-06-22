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الأزهر يناشد الليبيين بضرورة الاتحاد ونبذ الخلاف والفرقة

الأزهر يناشد الليبيين بضرورة الاتحاد ونبذ الخلاف والفرقة
http://almnatiq.net/?p=876561
المناطق - الرياض

أكد الأزهر دعمه للموقف المصري في كل ما يتعلق بإجراءات الحفاظ على أمن مصر وتأمين حدودها.
وقال الأزهر في بيان اليوم ” إنه يتابع بمزيد من القلق ما تشهده ليبيا من احتدام الصراع بين الأشقاء الليبيين، والتدخلات الخارجية ذات الأطماع التي تؤدي إلى مزيد من التشرذم والتنازع وتأجيج الصراع بين أبناء الشعب الليبي الشقيق”.
وشدد الأزهر على رفضه القاطع لمبدأ الوصاية الذي تحاول بعض الدول فرضه على العالم العربي، وتتخذه ذريعة لانتهاك سيادته، داعيا إلى موقف عربي مشترك وحازم في حل هذه الأزمة، وموجها مناشدته للشعب الليبي بضرورة الاتحاد ونبذ الخلاف والفرقة التي تجعل ليبيا عرضة للأطماع الاستعمارية والتدخلات الخارجية.
واختتم الأزهر بيانه بتأكيد دعمه موقف القيادة المصرية في كافة الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمن مصر القومي وحماية حدودها، مؤيدا حرص مصر الدائم على الحل السلمي للأزمة الليبية، ودعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي الجادة لوقف إطلاق النار في كافة الأراضي الليبية، واستئناف المفاوضات تحت رعاية الأمم المتحدة من أجل تحقيق استقرار ليبيا وسلامة ووحدة شعبها.

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