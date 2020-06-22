وزيرا الخارجية المصري والأردني يؤكدان مواقف بلديهما الثابتة تجاه عدد من القضايا الإقليمية

المناطق - الرياض

أكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي خلال اتصال هاتفي اليوم، مع وزير الخارجية المصري سامح شكري وقوف الأردن الكامل إلى جانب مصر في مواجهة أي تهديد لأمنها واستقرارها، وأن أمن مصر هو أمن الأردن وركيزة أمن واستقرار المنطقة.

وأوضحت الخارجية المصرية في بيان اليوم، أن الاتصال تناول مجالات التعاون الثنائي المُشترك وما تشهده من تطورات تعكس عمق وتاريخية العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين، وتأكيد مواقف البلدين تجاه عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، حيث نُوقشت التطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية والموقف الثابت من رفض أية إجراءات أحادية تستهدف ضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية المُحتلة، وبما يُمثله ذلك من مخالفة للقانون الدولي وتقويض لفرص التوصل إلى السلام العادل والمنشود.

و شدد الوزيران على موقفهما الثابت من استعادة الحقوق الفلسطينية المشروعة، ودعمهما للأشقاء الفلسطينيين في سبيل تحقيقها، استناداً إلى مقررات القانون الدولي ومبادرة السلام العربية.

وفيما يتعلق بالشأن الليبي، اتفق الوزيران على أهمية دعم كافة الجهود الرامية إلى التوصل لتسوية سياسية للأزمة في أقرب فرصة ممكنة، وبما يُحافظ على وحدة ليبيا وسلامتها الإقليمية ويحقق الإرادة الحرة للشعب الليبي الشقيق في السيطرة على موارده ومقدراته ويُمهّد الطريق لعودة الأمن والاستقرار، وذلك وفقاً لمخرجات مؤتمر برلين وإعلان القاهرة.

وفي هذا السياق، أكد الوزيران أهمية وقف إطلاق النار واتخاذ كافة التدابير اللازمة للحيلولة دون تدهور الأزمة، بما يجعل من ليبيا ساحة للصراعات الإقليمية والدولية.

وتناول الاتصال بحث قضية سد النهضة حيث استعرض الوزير شكري التطورات ذات الصلة؛ وآخرها توجه مصر إلى مجلس الأمن في ضوء تعثر المفاوضات، حيث أكد الوزير الصفدي على أهمية عدم اتخاذ أي خطوات أحادية لملء السد، وضرورة التوصل لاتفاق يحفظ حقوق مصر في مياه النيل وحقوق جميع الأطراف وفقاً للقانون الدولي.