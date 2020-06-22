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إنتر ميلان يتغلب على سامبدوريا ويتمسك بآمال المنافسة على لقب الدوري

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إنتر ميلان يتغلب على سامبدوريا ويتمسك بآمال المنافسة على لقب الدوري

إنتر ميلان يتغلب على سامبدوريا ويتمسك بآمال المنافسة على لقب الدوري
http://almnatiq.net/?p=876570
المناطق - الرياض

تمسك إنترميلان بآماله في المنافسة على لقب الدوري الإيطالي لكرة القدم هذا الموسم، بعد فوزه على ضيفه سامبدوريا اليوم بنتيجة 2-1، في مباراة مؤجلة من المرحلة الـ25 للمسابقة.
وارتفع رصيد إنتر إلى 57 نقطة في المركز الثالث بترتيب المسابقة.
في المقابل، تجمد رصيد سامبدوريا عند 26 نقطة في المركز السادس عشر.
وافتتح النجم البلجيكي روميلو لوكاكو التسجيل لإنتر في الدقيقة العاشرة، قبل أن يضيف الهداف الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز الهدف الثاني في الدقيقة 33، وسجل سامبدوريا هدفه الوحيد عن طريق لاعبه النرويجي مورتن ثورسبي في الدقيقة 53، ويأتي هذا الفوز ليعيد بعضًا من الإتزان لإنتر، الذي خسر أمام لاتسيو ويوفنتوس في مباراتيه الماضيتين بالبطولة، قبل توقف المسابقة في مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

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