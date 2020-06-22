9 إرشادات احترازية سيتم اتباعها بعد استئناف الرحلات الجوية إلى مصر

المناطق - الرياض

أصدرت الحكومة المصرية مجموعة من الإرشادات الاحترازية المتعلقة بالسفر، وذلك بعدما أوقفت رحلات الطيران الدولية بتاريخ 19 مارس الماضي ضمن قرارات احترازية اتخذتها للحد من انتشار فيروس كورونا.

وكان وزير الطيران المدني المصري محمد منار قد أعلن خلال شهر يونيو عن استئناف الرحلات الجوية الدولية عبر جميع المطارات في مصر بشكل تدريجي ابتداءً من أول يوليو تموز المقبل.

وفيما يلي، الإجراءات الاحترازية قبل دخول المسافر إلى مصر:

ضرورة توقيع المسافر إقرار في مطار المغادرة بالمدينة القادم منها إلى مصر قبل تسلم تذكرة السفر، حيث يؤكد الإقرار عدم إصابة المسافر بفيروس كورونا المستجد، وعدم اختلاطه بأي شخص مصاب بالفيروس بالإضافة إلى عدم ظهور عليه أي أعراض لإصابته بالفيروس خلال الـ14 يوما التي تسبق تاريخ سفره إلى مصر

تقديم نتيجة اختبار PCR قبل موعد السفر بنحو 48 ساعة للمسافرين الوافدين من الدول التي تعلن منظمة الصحة العالمية انتشار فيروس كورونا فيها للحد من الوباء.

الإجراءات الاحترازية على متن طائرات شركات الطيران المصرية:

التزام المسافرين باحتياطات المسافات الآمنة في صفوف الانتظار، في حال الصعود والنزول من الطائرة

تعقيم الطائرة بأكملها مع بداية كل رحلة وفرض ارتداء الكمامات داخل الطائرة سواد على الركاب أو أطقم الضيافة

تقديم الوجبات الجافة والمشروبات المعلبة فقط

توفير مطهرات وقفازات وكمامات في حقيبة خاصة لكل مسافر على متن الطائرة.

حظر استخدام الصحف والمجلات على متن الطائرة

تخصيص أماكن خاصة لذوي الأمراض المزمنة ممن يصعب عليهم ارتداء الكمامات لفترات طويلة وتحديد آخر صفين بالطائرة لعزل الركاب الذين تظهر عليهم علامات مرضية وتخصيص أحد أطقم الضيافة لخدمتهم مع تخصيص دورات مياه خاصة بهم

قيام المطارات بعمليات تعقيم وتطهير داخلها، إضافة إلى ارتداء جميع المتواجدين فيها للكمامات، وقياس درجة الحرارة عبر بوابات التعقيم، مع تعقيم الحقائب قبل وضعها على حزام سير الأمتعة.