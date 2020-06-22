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200 شاب وشابة في مبادرة الارشاد السياحي من البداية للنجاح

200 شاب وشابة في مبادرة الارشاد السياحي من البداية للنجاح

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بلدية تيماء تزيل الحواجز الخرسانية بالمحافظة

بلدية تيماء تزيل الحواجز الخرسانية بالمحافظة

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هندسة اللغات الطبيعية واللغة العربية.. محاضرة في نادي أبها

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برنامج ” تجهيز” لضبط صرف المقررات الدراسية بتعليم عسير

برنامج ” تجهيز” لضبط صرف المقررات الدراسية بتعليم عسير

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بلدية تيماء تزيل الحواجز الخرسانية بالمحافظة

بلدية تيماء تزيل الحواجز الخرسانية بالمحافظة
http://almnatiq.net/?p=876586
تيماء - محمد الربيعة

قامت بلدية محافظة ⁧‫تيماء‬⁩ ممثله بالإدارة العامة للصيانه والحدائق والتشجير بإزلة جميع الصبات الخرسانية في التقاطعات والطرق لعودة الحياة إلى طبيعتها
بعد أكثر من ثلاثة أشهر من الحجر والوباء ‏أمس عادت الحياة لطبيعتها، مع وُجود الوباء! ‏”تحصّنا بذي العزة والجبروت، واعتصمنا برب الملكوت، وتوّكلنا على الحي الذي لا يموت.
‏اللهم اصرف عنّا الوباء وقِنا شرّ الداء .”

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