بلدية تيماء تزيل الحواجز الخرسانية بالمحافظة

تيماء - محمد الربيعة

قامت بلدية محافظة ⁧‫تيماء‬⁩ ممثله بالإدارة العامة للصيانه والحدائق والتشجير بإزلة جميع الصبات الخرسانية في التقاطعات والطرق لعودة الحياة إلى طبيعتها

بعد أكثر من ثلاثة أشهر من الحجر والوباء ‏أمس عادت الحياة لطبيعتها، مع وُجود الوباء! ‏”تحصّنا بذي العزة والجبروت، واعتصمنا برب الملكوت، وتوّكلنا على الحي الذي لا يموت.

‏اللهم اصرف عنّا الوباء وقِنا شرّ الداء .”