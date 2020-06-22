قامت بلدية محافظة تيماء ممثله بالإدارة العامة للصيانه والحدائق والتشجير بإزلة جميع الصبات الخرسانية في التقاطعات والطرق لعودة الحياة إلى طبيعتها
بعد أكثر من ثلاثة أشهر من الحجر والوباء أمس عادت الحياة لطبيعتها، مع وُجود الوباء! ”تحصّنا بذي العزة والجبروت، واعتصمنا برب الملكوت، وتوّكلنا على الحي الذي لا يموت.
اللهم اصرف عنّا الوباء وقِنا شرّ الداء .”
بلدية تيماء تزيل الحواجز الخرسانية بالمحافظة
قامت بلدية محافظة تيماء ممثله بالإدارة العامة للصيانه والحدائق والتشجير بإزلة جميع الصبات الخرسانية في التقاطعات والطرق لعودة الحياة إلى طبيعتها
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