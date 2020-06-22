هندسة اللغات الطبيعية واللغة العربية.. محاضرة في نادي أبها

المناطق - أبها

ضمن ماتقدمه حلقة اللسانيات والخطاب من جهودٍ علمية وثقافية عقدت الحلقة ضمن البرنامج الصيفي لنادي أبها الأدبي محاضرةً علمية بعنوان: هندسة اللغات الطبيعية واللغة العربية، مستضيفة البروفيسور: محمد الحناش وهو أستاذ الهندسة اللغوية العربية والعامة، والخبير في مهارات الاتصال في اللغة العربية من المغرب العربي..

وقد أدار الحوار الدكتور يحيى اللتيني أستاذ اللسانيات الحاسوبية المساعد بجامعة الملك خالد، وسط حضور من كافة الوطن العربي من طلابٍ وأكاديميين، وقد خلص المحاضر إلى عدد من التوصيات المتعلقة بحوسبة اللغة منها :

– حاجتنا إلى فتح مراكز بحثية عربية متخصصة في معالجة اللغة حاسوبيًا.

– الحاجة إلى التعاون بين اللسانيين والحاسوبيين، وأيدي عاملة مدرّبة على توصيف الموارد اللسانية العربية

– حاجتنا أيضا إلى تعليم وتعلم اللغات الأجنبية للفهم.