برنامج ” تجهيز” لضبط صرف المقررات الدراسية بتعليم عسير

المناطق - عسير

أتمت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير ممثلة في إدارة التجهيزات المدرسية تصميم برنامج “تجهيز” للمقررات الدراسية، والذي يهدف إلى حصر احتياج المقررات، وتسجيل توريدها من المطابع وفرزها للصرف بشكل مقنن حسب الحاجة الفعلية ، وتسهيل عمليات الصرف وحفظها وأرشفتها ، وجرد المستودعات نهاية العام الدراسي .

وبين مصمم البرنامج المشرف التربوي بإدارة التجهيزات المدرسية سعيد الشبلي ، أن آلية عمله تتمثل في تسجيل جميع مدارس المنطقة واحتياجها من المقررات بمختلف المراحل ، وما يرد من كميات حسب توريد المطابع ، وفرز المدارس على مختلف المراحل وفق مكاتب التعليم ، بالإضافة إلى وضع خطة عمل يومية لترحيل المقررات من المستودع الرئيس إلى المستودعات الفرعية ، والشروع في عملية الصرف ، وطباعة أمر الصرف والاستلام ،و إرسال كشوف التوزيع للمستودعات الفرعية ، وصولا إلى مخرجات البرنامج في إصدار مجموعة من التقارير والإحصاءات المختلفة التي توضح عمليات الصرف حسب المكاتب والمدارس، وتوريد المقررات والجرد السنوي أو الفصلي .

من جهته أشاد المدير العام للتعليم في المنطقة سعد الجوني بفكرة البرنامج وإسهامه في تسريع الإجراءات وضبط عمليات الصرف ورفع مستوى الأداء وبما يحقق الاستعداد الأمثل للعام الدراسي المقبل .