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الأرصاد: هطول أمطار رعدية بمرتفعات عسير وجازان 22 يونيو 2020

الأرصاد: هطول أمطار رعدية بمرتفعات عسير وجازان 22 يونيو 2020

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الأرصاد: هطول أمطار رعدية بمرتفعات عسير وجازان 22 يونيو 2020

الأرصاد: هطول أمطار رعدية بمرتفعات عسير وجازان 22 يونيو 2020
http://almnatiq.net/?p=876600

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – رياحًا نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الشرقية والحدود الشمالية والجوف وأجزاء من المنطقة الوسطى كذلك على طريق الساحل الواصل ما بين الليث إلى جازان وسماء غائمة جزئيًا قد تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات عسير وجازان.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 18-42 كم/ساعة.

وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 25-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

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