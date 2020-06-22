الزكاة والدخل» توضح السلع المستثناة من ضريبة القيمة المضافة

كشف المتحدث باسم الهيئة العامة للزكاة والدخل حمود الحربي، أن زيادة ضريبة القيمة المضافة إلى 15% والتي ستطبق في 1 يوليو المقبل، ستطبق على كل السلع المحلية والمستوردة الخاضعة للضريبة.

وقال الحربي في مداخلة مع برنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”، إن هناك بعض الخدمات المالية المستثناة والتي بها هامش ربح ضمني مثل رسم استخراج بطاقة أو كشف حساب بنكي، فجميعها لها رسم واضح وهى ضريبة 5%.

وأشار إلى أن الخدمات والسلع المُستثناة من ضريبة الـ 15% هي نفسها التي كانت معفاة من الضريبة في السابق مثل بعض الأدوية والمستلزمات الطبية، وخدمات النقل الدولي من دول مجلس التعاون الخليجي.

ولفت إلى أن جميع الخدمات والسلع الخاضعة للضريبة سيطبق عليها الـ 15%، ولكن هناك مرحلة انتقالية لمعالجة التحول من 5% إلى 15% حسب اللائحة التنفيذية الجديدة.