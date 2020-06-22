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ألمانيا.. معدل انتشار عدوى كورونا يقفز إلى 2.88

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ألمانيا.. معدل انتشار عدوى كورونا يقفز إلى 2.88

ألمانيا.. معدل انتشار عدوى كورونا يقفز إلى 2.88
http://almnatiq.net/?p=876611
المناطق_وكالات

قال معهد روبرت كوخ للصحة العامة في ألمانيا، إن معدل انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا قفز إلى 2.88 بعد أن كان 1.79 قبل يوم

ويفيد هذا المعدل بأن كل 100 مصاب بالفيروس سينقلون العدوى إلى 288 شخصا، بينما يجب توفر معدل أقل من 1 من أجل احتواء العدوى

يذكر أن السلطات في مدينتي جوتنجن ونورد راين فستفاليا استعانت بالشرطة اليوم لتطبيق إجراءات الحجر الصحي بعد ارتفاع وتيرة الإصابات بفيروس كورونا في المنطقتين، ما أدى إلى زيادة معدل تفشي الفيروس في البلاد

واندلعت أعمال شغب أمس في مجمع سكني في جوتنجن حيث تم وضع حوالي 700 شخص في الحجر الصحي

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