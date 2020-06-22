كورونا.. الإصابات عالمياً تتخطى 9 ملايين والوفيات 470 ألفاً

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أشارت بيانات موقع Worldometers الذي يتتبع مستجدات جائحة فيروس كورونا، إلى أن إجمالي الإصابات بالفيروس عالميا تجاوز عتبة الـ 9 ملايين، بينما بلغت حصيلة الوفيات أكثر من 470 ألفاً.

وحسب الموقع، تم تسجيل 9 ملايين و51,5 ألف إصابة، منها 470795 حالة وفاة و4 ملايين و841941 حالة شفاء.

ووفق “روسيا اليوم”، ذكر الموقع أن عدد المصابين ارتفع خلال اليوم الماضي بواقع 130382 شخصاً.

وكشف عداد جامعة “جونز هوبكنز” الأمريكية، أن إجمالي الإصابات العالمية لا يزال دون 9 ملايين بقليل، إذ بلغ بحلول هذا الصباح 8 ملايين 952,4 ألف، منها 468331 حالة وفاة، و4 ملايين 434 628 حالة شفاء.