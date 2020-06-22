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النصر يمدد عقد عوض خميس

النصر يمدد عقد عوض خميس

أبرز المواد

النصر يمدد عقد عوض خميس

النصر يمدد عقد عوض خميس
http://almnatiq.net/?p=876624
المناطق_الرياض

نجح مجلس ادارة نادي النصر برئاسة صفوان السويكت في التوصل لاتفاق مع اللاعب عوض خميس من أجل تمديد عقده حتى أكتوبر المقبل

وكانت لجنة الاحتراف في الاتحاد السعودي لكرة القدم قررت السماح للأندية بتمديد عقودها مع اللاعبين المحليين بشرط الموافقة على نفس الأجر السابق

ووافق جراح الظفيري وكيل خميس على طلب النصر الشفهي من أجل مصلحة موكله وأصفر الرياض، والذي تنتظره مباريات هامة في دوري المحترفين وكأس الملك

وفي حديث صحفي قال وكيل اللاعب عوض خميس: اللاعب لديه العديد من العروض، ولكنه وضع الأولوية لنادي النصر، وسيعود إلى الرياض اليوم، لحسم مستقبله في الأيام المقبلة»

يذكر أن النصر تقدم بعرض رسمي إلى نادي غلطة سراي التركي، من أجل شراء عقد المدافع البرازيلي مايكون بيريرا

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