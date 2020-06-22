النصر يمدد عقد عوض خميس

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نجح مجلس ادارة نادي النصر برئاسة صفوان السويكت في التوصل لاتفاق مع اللاعب عوض خميس من أجل تمديد عقده حتى أكتوبر المقبل

وكانت لجنة الاحتراف في الاتحاد السعودي لكرة القدم قررت السماح للأندية بتمديد عقودها مع اللاعبين المحليين بشرط الموافقة على نفس الأجر السابق

ووافق جراح الظفيري وكيل خميس على طلب النصر الشفهي من أجل مصلحة موكله وأصفر الرياض، والذي تنتظره مباريات هامة في دوري المحترفين وكأس الملك

وفي حديث صحفي قال وكيل اللاعب عوض خميس: اللاعب لديه العديد من العروض، ولكنه وضع الأولوية لنادي النصر، وسيعود إلى الرياض اليوم، لحسم مستقبله في الأيام المقبلة»

يذكر أن النصر تقدم بعرض رسمي إلى نادي غلطة سراي التركي، من أجل شراء عقد المدافع البرازيلي مايكون بيريرا