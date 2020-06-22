جولات مفاجئة على المنشآت البيطرية بجدة

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نفذ قسم الصحة والرقابة على المنشات البيطرية التابع لمكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة جدة جولات تفتيشية مسائية على العيادات البيطرية وذلك للتأكد من عدم وجود أي مخالفات لأنظمة المنشآت البيطرية أو نظام الرفق بالحيوان بالاضافة الى تطبيق العيادات الخاصة للاجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا.

وأوضح مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة جدة أن هذه الجولات تأتي ضمن الجهود التي يبذلها المكتب في مراقبة ومتابعة المنشأت و الصيدليات البيطرية المنتشرة في المحافظة، على مدار السنة للتأكد من تماشيها مع الاشتراطات والضوابط المطلوب تنفيذها لمزاولة هذا النشاط.

وبين أنه يجري التأكد خلال جولات التفتيش من مدى صلاحية الأدوية البيطرية، وأن المواد المعروضة مسموح بها، وعدم وجود تلاعب في ملصق البيانات، وكذلك الوقوف على ظروف تخزين الأدوية المعروضة للبيع ورخص مزاولة المهنة وفي حال عدم الالتزام بما سبق تُصدر المخالفات والغرامات المالية المناسبة على تلك المنشأت البيطرية التي ضبطت مخالفة للأنظمة واللوائح.

كما يحرص المراقبين على توجية العيادات بملاحظاتهم وضرورة عمل المزيد من الاحتياطات الاحترازية.

وشدد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد جار الله الغامدي على ان الوزارة لن تتوانى في تطبيق العقوبات المنصوص عليها في النظام على المخالفين.

مؤكدة على حق المستفيدين من المنشآت البيطرية على الاطلاع على تراخيص تلك المنشآت والممارسين البيطريين فيها والتي لا تصدرها الوزارة إلا بعد سلسلة من الاجراءات والاختبارات للتأكد من أهلية الشخص لمزاولة المهنة البيطرية داخل المملكة وأن عدم الحصول على تلك التراخيص أو عدم إبرازها للمستفيدين يعتبر مخالفة تستوجب العقوبة.

وتدعو المنشآت البيطرية إلى المبادرة بإصدار التراخيص اللازمة من الوزارة والحرص على تقديم أفضل الخدمات للمستفيدين ومراعاة تقاليد المهنة البيطرية وأصولها وأخلاقياتها المتعارف عليها بكل دقة وأمانة لتفادي إيقاع العقوبات مشيدة بتعاون المستفيدين بالإبلاغ عن المنشآت البيطرية المخالفة.