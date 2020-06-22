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مستشفى الولادة والأطفال في بيشة ينجح في استئصال ورم في الغدة اللمفاوية

مستشفى الولادة والأطفال في بيشة ينجح في استئصال ورم في الغدة اللمفاوية
http://almnatiq.net/?p=876629
المناطق_بيشة

نجح الفريق الطبي بقسم جراحة الاطفال في مستشفى الولادة والأطفال في بيشة، من استئصال ورم في الغدة اللمفاوية لطفل يبلغ من العمر ٧ سنوات، حيث نجح الفريق الطبي في استئصال الورم بالكامل ولله الحمد

وقد تم ادخال  المريض عن طريق قسم الطوارئ وبعد عمل الفحوصات اللازمة تبين انه يعاني من ورم بالغدد اللمفاوية، وتم تحويل المريض فوراً لغرفة العمليات لإجراء عملية مستعجلة له لتفاقم الحالة، وقد نجح الفريق باستئصال الورم بالكامل، وجاري العمل على تحويل المريض لمركز متخصص لإجراء جلسات كيميائية

وقدم  سعادة مدير الشؤون الصحية الاستاذ/ فالح بن ناصر الشهراني شكره وتقديره للفريق الطبي القائم على هذا الانجاز الطبي المميز والمهني، وبارك لهم على الجهود التي يقومون بها

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