مستشفى الولادة والأطفال في بيشة ينجح في استئصال ورم في الغدة اللمفاوية

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نجح الفريق الطبي بقسم جراحة الاطفال في مستشفى الولادة والأطفال في بيشة، من استئصال ورم في الغدة اللمفاوية لطفل يبلغ من العمر ٧ سنوات، حيث نجح الفريق الطبي في استئصال الورم بالكامل ولله الحمد

وقد تم ادخال المريض عن طريق قسم الطوارئ وبعد عمل الفحوصات اللازمة تبين انه يعاني من ورم بالغدد اللمفاوية، وتم تحويل المريض فوراً لغرفة العمليات لإجراء عملية مستعجلة له لتفاقم الحالة، وقد نجح الفريق باستئصال الورم بالكامل، وجاري العمل على تحويل المريض لمركز متخصص لإجراء جلسات كيميائية

وقدم سعادة مدير الشؤون الصحية الاستاذ/ فالح بن ناصر الشهراني شكره وتقديره للفريق الطبي القائم على هذا الانجاز الطبي المميز والمهني، وبارك لهم على الجهود التي يقومون بها