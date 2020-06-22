الرائد يوافق على تمديد اعارة صالح الشهري

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وافق مجلس إدارة نادي الرائد برئاسة فهد المطوع على طلب نادي الهلال بتمديد اعارة مهاجم الفريق الفريق الأول لكرة القدم صالح الشهري لشهرين قادمين

وطلب نادي الرائد من نظيره الهلال تأجيل مفاوضات شراء عقد اللاعب لحين انتهاء الموسم الحالي

وكان الشهري انضم على سبيل الاعارة من صفوف الرائد للهلال ونال ثقة المدرب الروماني رازفان لوشيسكو بسبب المستويات المميزة المقدمة من قبل اللاعب

من جانب آخر وافقت إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل على استمرار اللاعبين المعارين إلى أندية أخرى حتى نهاية الموسم الحالي، وأبرزهم متعب المفرج المعار للشباب ومحمد الدوسري المعار للرائد والحارس عبد الله الجدعاني مع الوحدة