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الرائد يوافق على تمديد اعارة صالح الشهري

الرائد يوافق على تمديد اعارة صالح الشهري
http://almnatiq.net/?p=876630
المناطق_الرياض

وافق مجلس إدارة نادي الرائد برئاسة فهد المطوع على طلب نادي الهلال بتمديد اعارة مهاجم الفريق الفريق الأول لكرة القدم صالح الشهري لشهرين قادمين

وطلب نادي الرائد من نظيره الهلال تأجيل مفاوضات شراء عقد اللاعب لحين انتهاء الموسم الحالي

وكان الشهري انضم على سبيل الاعارة من صفوف الرائد للهلال ونال ثقة المدرب الروماني رازفان لوشيسكو بسبب المستويات المميزة المقدمة من قبل اللاعب

من جانب آخر وافقت إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل على استمرار اللاعبين المعارين إلى أندية أخرى حتى نهاية الموسم الحالي، وأبرزهم متعب المفرج المعار للشباب ومحمد الدوسري المعار للرائد والحارس عبد الله الجدعاني مع الوحدة

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