الاتحاد الأوروبي والصين يسعيان لتهدئة التوترات خلال قمة افتراضية

الاتحاد الأوروبي والصين يسعيان لتهدئة التوترات خلال قمة افتراضية

أبرز المواد
الهلال يتحرك للحفاظ على ادواردو

الهلال يتحرك للحفاظ على ادواردو

أبرز المواد
أوكرانيا تتوعد إيران: بيننا وبينكم المحاكم الدولية

أوكرانيا تتوعد إيران: بيننا وبينكم المحاكم الدولية

أبرز المواد
أستراليا تعزل سكانها بعد عودة كورونا إليها

أستراليا تعزل سكانها بعد عودة كورونا إليها

أبرز المواد

الاتحاد الأوروبي والصين يسعيان لتهدئة التوترات خلال قمة افتراضية

الاتحاد الأوروبي والصين يسعيان لتهدئة التوترات خلال قمة افتراضية
http://almnatiq.net/?p=876645
المناطق_وكالات

يسعى الاتحاد الأوروبي والصين لتهدئة التوترات اليوم الاثنين خلال اجتماع قمة عبر الفيديو في أول محادثات رسمية بين الجانبين منذ تدهور العلاقات بسبب اتهامات أوروبية للصين بنشر معلومات مضللة عن فيروس كورونا المستجد.

وستعقد أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية وشارل ميشيل رئيس المجلس الأوروبي مؤتمرات عبر الفيديو مع رئيس الوزراء لي كه تشيانغ والرئيس شي جين بينغ.

وقال مسؤول كبير يساعد في التحضير للقمة ” إننا مستعدون للعمل مع الصين. ولكننا نتوقع أيضا أن تضطلع الصين بمسؤولياتها كأحد أكبر الاقتصادات في العام.

ومن غير المتوقع صدور بيان مشترك بعد القمة التي من المقرر أن تبدأ في الساعة 0800 بتوقيت جرينتش.

ويقول مسؤولو الاتحاد الأوروبي إن الصين سعت لطمأنة دول الاتحاد التي تنتقد أسلوب معالجتها لفيروس كورونا المستجد واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي لنشر تقارير كاذبة عن الإهمال الأوروبي لمرضي كوفيد-19. وتنفي بكين ارتكاب مخالفات.

وحتى قبل الجائحة كانت توجد خلافات بين الجانبين من بينها خلافات تتعلق بهونج كونج واتفاقية استثمار يجري التفاوض عليها.

ويواجه الاتحاد الأوروبي أيضا ضغوطا أمريكية لاتخاذ موقف أكثر تشددا تجاه الصين. ويشعر الاتحاد الأوروبي‭ ‬بأنه عالق بين الجانبين الذي يحتاج كليهما ويحجم عن إغضاب أي منهما.

روابط ذات صلة

الهلال يتحرك للحفاظ على ادواردو

الهلال يتحرك للحفاظ على ادواردو
أوكرانيا تتوعد إيران: بيننا وبينكم المحاكم الدولية

أوكرانيا تتوعد إيران: بيننا وبينكم المحاكم الدولية
أستراليا تعزل سكانها بعد عودة كورونا إليها

أستراليا تعزل سكانها بعد عودة كورونا إليها

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*