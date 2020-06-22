الهلال يتحرك للحفاظ على ادواردو

الهلال يتحرك للحفاظ على ادواردو

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الهلال يتحرك للحفاظ على ادواردو

الهلال يتحرك للحفاظ على ادواردو
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المناطق_الرياض

أكد الإعلامي الرياضي حمود القحطاني تحركات الهلال من أجل الحفاظ على خدمات لاعبه البرازيلي كارلوس ادواردو

وينتهي عقد ادواردو مع أزرق الرياض في 30 يونيو الجاري، وآخر التقارير تؤكد رفضه التمديد لـ3 أشهر، حتى ختام الموسم الرياضي الحالي 2019-2020

وطلب اللاعب البرازيلي تمديد التعاقد لموسمين من أجل الموافقة على الاستمرار مع الهلال

من جانبه كتب حمود القحطاني من خلال حسابه عبر تويتر: السوبر إدواردو في الطريق.. يمدد إن شاء الله

ولم يعلن القحطاني عن إذا كان التمديد سوف يستمر لثلاثة أشهر لنهاية الموسم الجاري أم تحقيق طلب ادواردو بالبقاء لموسمين آخرين

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