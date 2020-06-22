جامعة القصيم تقيم 15 عيادة افتراضية في عدة تخصصات

جامعة القصيم تقيم 15 عيادة افتراضية في عدة تخصصات

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جامعة القصيم تقيم 15 عيادة افتراضية في عدة تخصصات

جامعة القصيم تقيم 15 عيادة افتراضية في عدة تخصصات
http://almnatiq.net/?p=876652
المناطق_بريدة

في إطار جهودها للمساهمة في الحد من انتشار فيروس كورونا، أعلنت جامعة القصيم، مُمثلة بكلية الطب والعلوم الطبية بعنيزة، عن مواصلة تقديم مبادرتها الطبية التي أطلقتها منذ بدء تفشي جائحة كورونا تحت شعار «استشر طبيبك وأنت في بيتك»، وذلك بتقديم خدماتها الصحية والاستشارية من خلال توفير عيادات افتراضية تطوعية “عن بعد”، يقوم عليها عدد من أعضاء هيئة التدريس من مختلف التخصصات بمشاركة عدد من المختصين في الكلية، لتقديم الاستشارات الطبية للأهالي في منازلهم للحد من التجمعات ولتحقيق التباعد الاجتماعي بما يساهم في خفض أعداد المصابين.

وأوضح المشرف على العيادات الدكتور ابراهيم القنيبط، أن الكلية أعلنت عن تقديم 15 عيادة افتراضية متواصلة بداية من أمس الأحد الموافق 21 يونيو وتستمر حتى إجازة عيد الأضحى المبارك في مختلف التخصصات يقدمها نخبة من أعضاء هيئة التدريس بالكلية، كما تستقبل العيادات استفسارات وأسئلة المستفيدين عبر تطبيق واتس آب للرد عليها وتقديم الاستشارات الطبية المناسبة لكل حالة، كما يتم من خلال المبادرة تقييم الحالات وإعطاء الأولويات لذوي الحالات الضرورية، وإعطاء من لا يحتاج للدخول للعيادة معلومات طبية، و تزويده بها عن طريق طلبة الامتياز تحت إشراف طبي متكامل.

وأضاف “القنيبط” أنه يقدم البرنامج وصفات طبية إلكترونية يتم صرفها من عدد من الصيدليات المعتمدة من وزارة الصحة، حيث يتم التنسيق للاستفادة من هذه العيادات عن طريق تنسيق إداري وطبي، بالتعاون مع أطباء الامتياز، بهدف مساعدة المجتمع وتسهيل الحصول على الاستشارات الطبية دون الحاجة إلى الذهاب للمستشفى، ومعالجة الحالات التي لا تستدعي الذهاب للمستشفى، وكذلك صرف الأدوية عن طريق برنامج “أناة” الذي أنشئ من وزارة الصحة، بالتعاون مع هيئة التخصصات الصحية للممارسين الصحيين.  

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