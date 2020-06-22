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القيادة تهنئ الدوق هنري بذكرى اليوم الوطني لبلاده

القيادة تهنئ الدوق هنري بذكرى اليوم الوطني لبلاده
http://almnatiq.net/?p=876655
المناطق_واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، لصاحب السمو الملكي الدوق هنري، الدوق الأكبر لدوقية لوكسمبورج الكبرى، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وأعرب الملك المفدى، باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لسموه، ولحكومة وشعب دوقية لوكسمبورج الكبرى الصديق، اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، لصاحب السمو الملكي الدوق هنري، الدوق الأكبر لدوقية لوكسمبورج الكبرى، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لسموه، راجياً لحكومة وشعب دوقية لوكسمبورج الكبرى الصديق، المزيد من التقدم والازدهار.

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