أكثر من 840 مستفيد من مبادرات الرعاية الصحية المنزلية بصحة الجوف

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أسهم 11 فريقاً ميدانياً متخصصاً في الرعاية الصحية المنزلية بمستشفيات منطقة الجوف في تنفيذ أكثر من 2100 زيارة منزلية استفاد منها 840 مريض ومريضه بالإضافه إلى 300 مرافق وذلك منذ بدء جائحة كورونا وحتى نهاية شهر مايو.

وأبانت صحة الجوف أنها نفّذت خلال الفترة نفسها – ولا تزال – عددًا من المبادرات المختصة بالمرضى المدرجين في خِدْمات الرعاية المنزلية بالمنطقة والبالغ عددهم قرابة 840 مريض ومريضة.

وقد شملت تلك المبادرات مبادرة الفرز البصري للمرضى وأهاليهم المرافقين لهم والقائمين على رعايتهم ، ومبادرة توصيل الأدوية والمستلزمات الطبية والمكملات الغذائية ، ومبادرة الدعم النفسي والاجتماعي لمرضى الرعاية الصحية المنزلية، ومبادرة التثقيف الصحي للمرضى وذويهم، ومبادرة تقديم الرعاية التلطيفية لمرضى السرطان بالمنازل، ومبادرة التواصل الصوتي والمرئي مع ذوي المرضى وغيرها من المبادرات.

يأتي ذلك بالتزامن مع الإجراءات الاحترازية التي تتخذها وزارة الصحة لسلامة المواطنين والمقيمين والحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19).