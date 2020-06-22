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معهد الحرم المكي الشريف يعلن عن فتح باب القبول للعام الدراسي الجديد

معهد الحرم المكي الشريف يعلن عن فتح باب القبول للعام الدراسي الجديد

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معهد الحرم المكي الشريف يعلن عن فتح باب القبول للعام الدراسي الجديد

معهد الحرم المكي الشريف يعلن عن فتح باب القبول للعام الدراسي الجديد
http://almnatiq.net/?p=876682
المناطق - الرياض

أعلنت إدارة معهد الحرم المكي الشريف اليوم عن فتح باب القبول للعام الدراسي الجديد 1442هـ، في المرحلة المتوسطة والمرحلة الثانوية، بأقسامه الثلاثة: القسم الصباحي والقسم المسائي والقسم النسائي.
وبين مدير معهد الحرم المكي الشريف صالح بن دخيل ربه السلمي بأن التسجيل سيكون متاحاً ،عبر الرابط الإلكتروني حتى يوم الاثنين الخامس عشر من الشهر القادم .
وأوضح بأن إدارة المعهد حددت شروطًا للقبول في المعهد وهي أن يكون الطالب سعودي الجنسية، أو حاصلاً على إقامة نظامية سارية المفعول، وأن يكون حاصلاً على الشهادة الابتدائية أو ما يعادلها بتقدير لا يقل عن جيدجداً وأن يجتاز المقابلة الشخصية والاختبار التحريري الذي يُحدَّد لاحقاً في حال القبول المبدئي، وأن يكون حسن السيرة والسلوك ،وأن يكون لائقاً طبياً.

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