الإطاحة بتشكيل عصابي تورط في سرقة 51 سيارة وجرائم سلب تحت تهديد السلاح

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صرّح مساعد المتحدث باسم شرطة المنطقة الشرقية النقيب محمد الدريهم بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مُرتكبيها أسفرت – بفضل الله – عن القبض على تشكيل عصابي مكون من مواطنَين وشخصين آخرين من الجنسية اليمنية (جميعهم بالعقد الثالث والرابع من العمر)، وذلك بعد تورطهم بالسرقة من 51 سيارة، وارتكاب 11 قضية أُخرى تتمثل في نشل المارة باستخدام دراجة نارية تم ضبطها بحوزتهم، إضافةِ إلى 9 قضايا سلب تحت تهديد السلاح الأبيض في مدينة الدمام، وقد جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية كافة، لإحالتهم إلى النيابة العامة.