بالصور..”همة التطوعي” بتنمية القويز ينفذ مبادرة توعوية تستهدف العمالة بالأسواق

وادي الدواسر - فالح الدوسري

بادر فريق همة التطوعي التابع للجنة التنمية الاجتماعية بالقويز بوادي الدواسر بعمل مبادرة تطوعية تهدف إلى توعية المقيمين العاملين بالأسواق وتعريفهم بالإجراءات الاحترازية عن جائحة كورنا.

وأوضح رئيس لجنة التنمية الاجتماعية بالقويز متعب بن فيحان بن قويد ، أن الفريق المكون من 10 متطوعين قام بتوزيع مجموعة كبيرة من البروشورات على العاملين في الأسواق من المقيمين بعدة لغات.

وأضاف أن المبادرة شملت المحال التجارية ومساكن العمال ومرتادي الأماكن العامة والذي يحتوي على الإرشادات الصحية والإجراءات الوقائية والمخالفات والعقوبات المترتبة عليها في ظروف الجائحة واستفاد منها 500 شخص تقريباً.

وأشار إلى أن اللجنة مستمرة في رفع مستوى الوعي بجائحة كورونا عبر نشر التوجيهات الصادرة من وزارة الصحة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي وعلى أرض الواقع.