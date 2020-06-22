أمانة القصيم تراقب 1500 صالون ومشغل نسائي لضمان تطبيق الاشتراطات

تكثف أمانة منطقة القصيم وبلديات المنطقة أعمالها الرقابية على أكثر من (1500) صالون حلاقة ومشغل نسائي على مستوى منطقة القصيم ، وذلك بدء من يوم أمس الأحد عبر حملات رقابية مكثفة ، يأتي ذلك بعد صدور قرار معاودة الأنشطة وفق تنظيمات محددة.

وشدد أمين منطقة القصيم المهندس محمد بن مبارك المجلي أن الأعمال الرقابية في هذا الاتجاه مكثفة وعلى عدة فترات عبر فريق رقابي رجالي ونسائي لتحقيق أعلى مستوى من تطبيق الإجراءات والتنظيمات الاحترازية والوقائية لضمان عودة أنشطة الصالونات والمشاغل بشكل آمن.

وأكد أمين منطقة القصيم أن هذه الجهود الرقابية تأتي للمحافظة على سلامة العاملين والمستفيدين ضمن مكافحة فايروس كورونا ، عبر تطبيق البروتوكولات الوقائية المعتمدة من وزارة الشؤون البلدية والقروية للمرحلة الحالية، مؤكداً بأنه سيتم تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات بحق المخالفين بلا تهاون.

ودعا أمين منطقة القصيم الجميع بالتعاون مع الأمانة في تطبيق الاشتراطات الوقائية ، والإبلاغ عن أي مخالفات في تطبيقها عبر الاتصال بالرقم 940 أو رفع بلاغ عبر تطبيق البلاغات.