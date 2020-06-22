احدث الأخبار

أمانة منطقة جازان تطلق خدمة حجز المواعيد إلكترونيًا لمراجعة الأمانة وبلديات المنطقة ..
منطقة جازان
 أمانة القصيم تراقب 1500 صالون ومشغل نسائي لضمان تطبيق الاشتراطات
منطقة القصيم
 بالصور..”همة التطوعي” بتنمية القويز ينفذ مبادرة توعوية تستهدف العمالة بالأسواق
منطقة الرياض
 الصين.. نجاح التجارب الأولية على البشر لأول عقار ضد كورونا
أبرز المواد
 وزير “البيئة”: المملكة تجاوزت تحدي جائحة كورونا بسلاسل إمداد قوية ووفرة غذائية
أبرز المواد
 الإطاحة بتشكيل عصابي تورط في سرقة 51 سيارة وجرائم سلب تحت تهديد السلاح
أبرز المواد
 معهد الحرم المكي الشريف يعلن عن فتح باب القبول للعام الدراسي الجديد
أبرز المواد
 المفوضية السامية لشؤون اللاجئين: المملكة في مصاف الدول المانحة الكبرى لمشروعاتنا عالميا
أبرز المواد
 سعر النفط يرتفع إلى 42.06 دولارا
أبرز المواد
 مطار جدة الجديد يُفعّل خدمة الناقل الآلي “القطار الداخلي” المجانية للمسافرين
أبرز المواد
 9 إرشادات احترازية سيتم اتباعها بعد استئناف الرحلات الجوية إلى مصر
أبرز المواد
 مفاجأة ترامب.. “قيود جديدة” على التأشيرات
أبرز المواد
أمانة منطقة جازان تطلق خدمة حجز المواعيد إلكترونيًا لمراجعة الأمانة وبلديات المنطقة ..

أمانة منطقة جازان تطلق خدمة حجز المواعيد إلكترونيًا لمراجعة الأمانة وبلديات المنطقة ..

منطقة جازان
أمانة القصيم تراقب 1500 صالون ومشغل نسائي لضمان تطبيق الاشتراطات

أمانة القصيم تراقب 1500 صالون ومشغل نسائي لضمان تطبيق الاشتراطات

منطقة القصيم
بالصور..”همة التطوعي” بتنمية القويز ينفذ مبادرة توعوية تستهدف العمالة بالأسواق

بالصور..”همة التطوعي” بتنمية القويز ينفذ مبادرة توعوية تستهدف العمالة بالأسواق

منطقة الرياض
الصين.. نجاح التجارب الأولية على البشر لأول عقار ضد كورونا

الصين.. نجاح التجارب الأولية على البشر لأول عقار ضد كورونا

أبرز المواد

أمانة منطقة جازان تطلق خدمة حجز المواعيد إلكترونيًا لمراجعة الأمانة وبلديات المنطقة ..

أمانة منطقة جازان تطلق خدمة حجز المواعيد إلكترونيًا لمراجعة الأمانة وبلديات المنطقة ..
http://almnatiq.net/?p=876695
جازان - فضه عطيف

أطلقت أمانة منطقة جازان اليوم خدمة ” موعد ” لحجز مواعيد المراجعة للأمانة وبلديات المنطقة إلكترونياً .

وأوضح أمين منطقة جازان الأستاذ نايف بن سعيدان ، أن الخدمة تأتي في إطار سعي أمانة المنطقة المتواصل للتحول الرقمي في تقديم الخدمات للمستفيدين، وتسهيل طلب الخدمات ، وتوفير الوقت والجهد ، وتماشياً مع الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد للتقليل من تكدس المراجعين في مقرها الرئيسي وفي البلديات المرتبطة بها في محافظات ومراكز منطقة جازان ، من أجل المحافظة على سلامة وصحة المراجعين ووقايتهم، وسرعة إنجاز الخدمات والإجراءات المطلوبة، وتنظيم زيارة المستفيدين .

وحثّ أمين منطقة جازان المراجعين إلى الاستفادة من الخدمة عبر الرابط: https://jazan.sa/ar/pages/Appointment.aspx واتباع الخطوات المطلوبة للتسجيل في الخدمة، وتعبئة بيانات الموعد المراد الحصول عليه، وتأكيد الموعد والحصول على التذكرة الإلكترونية، مشيرةً إلى ضرورة إبراز التذكرة الإلكترونية (في الجوال) عند بوابات الدخول .

روابط ذات صلة

تأسيس أول جمعية لفروسية قفز الحواجز بالمملكة بمحافظة أحد المسارحة بجازان

تأسيس أول جمعية لفروسية قفز الحواجز بالمملكة بمحافظة أحد المسارحة بجازان
أمير منطقة جازان يقلد العميدين “الحربي” و ” الشهراني” رتبتيهما الجديدة..

أمير منطقة جازان يقلد العميدين “الحربي” و ” الشهراني” رتبتيهما الجديدة..
أمانة منطقة جازان تنفذ 44175 جولة رقابية منذ بداية جائحة فيروس كورونا وحتى اليوم

أمانة منطقة جازان تنفذ 44175 جولة رقابية منذ بداية جائحة فيروس كورونا وحتى اليوم

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*