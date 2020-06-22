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الكويت تسجل 641 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الكويت تسجل 641 إصابة جديدة بفيروس كورونا
http://almnatiq.net/?p=876719
المناطق _ الكويت

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم تسجيل 641 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 40291 حالة وتسجيل أربع وَفَيَات إثر إصابتها بالمرض ليصبح مجموع الوفيات المسجلة حتى اليوم 330.
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في المؤتمر الصحفي اليومي : إن جميع الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها بالمرض من بينها حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن مصدر العدوى وفحص المخالطين لها.
وأوضح السند أن حالات الإصابة ال 641 السابقة تضمنت 383 حالة لمواطنين كويتيين بنسبة بلغت 75ر59 % و 258 حالة لغير الكويتيين بنسبة 25ر40 %.

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