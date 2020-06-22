احدث الأخبار

مياه القصيم تشرع في تنفيذ مشاريع تنموية بأكثر من 204 مليون ريال
منطقة القصيم
 الصحة: تسجيل (3393) حالة مؤكدة وتعافي (4045) حالة جديدة
أبرز المواد
 “الزكاة والدخل” تبدأ استقبال عملائها في فروعها بمدن ومناطق المملكة
أبرز المواد
 أمير تبوك يستقبل مدير الموارد البشرية بالمنطقة
أبرز المواد
 مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 7260.09 نقطة
أبرز المواد
 الكويت تسجل 641 إصابة جديدة بفيروس كورونا
أبرز المواد
 أمير الشرقية : تفعيل دور الجمعيات الدعوية في توعية غير الناطقين بالعربية
أبرز المواد
 فريق اتصال منظمة التعاون الإسلامي يجدد الالتزام بإيجاد تسوية سلمية لقضية جامو وكشمير
أبرز المواد
 “هدف” يعتمد 46 شهادة مهنية احترافية لرفع كفاءة القوى الوطنية وزيادة تنافسيتها في سوق العمل
أبرز المواد
 وزير البيئة والمياه والزراعة: المملكة تجاوزت تحدي جائحة كورونا بسلاسل إمداد قوية ووفرة غذائية
أبرز المواد
 أمانة منطقة جازان تطلق خدمة حجز المواعيد إلكترونيًا لمراجعة الأمانة وبلديات المنطقة ..
منطقة جازان
 أمانة القصيم تراقب 1500 صالون ومشغل نسائي لضمان تطبيق الاشتراطات
منطقة القصيم
مياه القصيم تشرع في تنفيذ مشاريع تنموية بأكثر من 204 مليون ريال

مياه القصيم تشرع في تنفيذ مشاريع تنموية بأكثر من 204 مليون ريال

منطقة القصيم
الصحة: تسجيل (3393) حالة مؤكدة وتعافي (4045) حالة جديدة

الصحة: تسجيل (3393) حالة مؤكدة وتعافي (4045) حالة جديدة

أبرز المواد
“الزكاة والدخل” تبدأ استقبال عملائها في فروعها بمدن ومناطق المملكة

“الزكاة والدخل” تبدأ استقبال عملائها في فروعها بمدن ومناطق المملكة

أبرز المواد
أمير تبوك يستقبل مدير الموارد البشرية بالمنطقة

أمير تبوك يستقبل مدير الموارد البشرية بالمنطقة

أبرز المواد

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 7260.09 نقطة

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 7260.09 نقطة
http://almnatiq.net/?p=876722
المناطق _ الرياض

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضًا 85.79 نقطة ليقفل عند مستوى 7260.09 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 5.2 مليارات ريال.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 265 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 269 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 36 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 150 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات الوطنية, الباحة, العالمية, الأبحاث والتسويق, ونادك الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات أليانز إس إف, اتحاد اتصالات, مجموعة الحكير, باتك, والكابلات السعودية فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.95% و 6.80% .
فيما كانت أسهم شركات دار الأركان, الإنماء، سيرا, الجزيرة, وأرامكو السعودية هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي, دار الأركان, الإنماء, سابك، وأرامكو السعودية هي الأكثر نشاطا في القيمة.
كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضًا 69.06 نقطة ليقفل عند مستوى 8027.97 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 11 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 202 ألف سهم تقاسمتها 832 صفقة.

روابط ذات صلة

الصحة: تسجيل (3393) حالة مؤكدة وتعافي (4045) حالة جديدة

الصحة: تسجيل (3393) حالة مؤكدة وتعافي (4045) حالة جديدة
“الزكاة والدخل” تبدأ استقبال عملائها في فروعها بمدن ومناطق المملكة

“الزكاة والدخل” تبدأ استقبال عملائها في فروعها بمدن ومناطق المملكة
أمير تبوك يستقبل مدير الموارد البشرية بالمنطقة

أمير تبوك يستقبل مدير الموارد البشرية بالمنطقة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*