احدث الأخبار

“الزكاة والدخل” تبدأ استقبال عملائها في فروعها بمدن ومناطق المملكة
أبرز المواد
 أمير تبوك يستقبل مدير الموارد البشرية بالمنطقة
أبرز المواد
 مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 7260.09 نقطة
أبرز المواد
 الكويت تسجل 641 إصابة جديدة بفيروس كورونا
أبرز المواد
 أمير الشرقية : تفعيل دور الجمعيات الدعوية في توعية غير الناطقين بالعربية
أبرز المواد
 فريق اتصال منظمة التعاون الإسلامي يجدد الالتزام بإيجاد تسوية سلمية لقضية جامو وكشمير
أبرز المواد
 “هدف” يعتمد 46 شهادة مهنية احترافية لرفع كفاءة القوى الوطنية وزيادة تنافسيتها في سوق العمل
أبرز المواد
 وزير البيئة والمياه والزراعة: المملكة تجاوزت تحدي جائحة كورونا بسلاسل إمداد قوية ووفرة غذائية
أبرز المواد
 أمانة منطقة جازان تطلق خدمة حجز المواعيد إلكترونيًا لمراجعة الأمانة وبلديات المنطقة ..
منطقة جازان
 أمانة القصيم تراقب 1500 صالون ومشغل نسائي لضمان تطبيق الاشتراطات
منطقة القصيم
 بالصور..”همة التطوعي” بتنمية القويز ينفذ مبادرة توعوية تستهدف العمالة بالأسواق
منطقة الرياض
 الصين.. نجاح التجارب الأولية على البشر لأول عقار ضد كورونا
أبرز المواد
“الزكاة والدخل” تبدأ استقبال عملائها في فروعها بمدن ومناطق المملكة

“الزكاة والدخل” تبدأ استقبال عملائها في فروعها بمدن ومناطق المملكة

أبرز المواد
أمير تبوك يستقبل مدير الموارد البشرية بالمنطقة

أمير تبوك يستقبل مدير الموارد البشرية بالمنطقة

أبرز المواد
مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 7260.09 نقطة

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 7260.09 نقطة

أبرز المواد
الكويت تسجل 641 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الكويت تسجل 641 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أبرز المواد

“الزكاة والدخل” تبدأ استقبال عملائها في فروعها بمدن ومناطق المملكة

“الزكاة والدخل” تبدأ استقبال عملائها في فروعها بمدن ومناطق المملكة
http://almnatiq.net/?p=876728
المناطق _ الرياض

بدأت فروع الهيئة العامة للزكاة والدخل والمنتشرة في ١٨ مدينة ومحافظة على مستوى المملكة أمس، استقبال المكلفين والعملاء، وذلك طبقاً للإجراءات الاحترازية والبروتوكلات الوقائية للقطاع العام.
وأكدت الهيئة استمرارها في تقديم جميع خدماتها للمكلفين عن بُعْد لمن رغب بإنجاز خدماته إلكترونياً، وذلك من خلال موقعها الإلكتروني (gazt.gov.sa) الذي يقدم أكثر من 60 خدمة إلكترونية، وعبر الاتصال على الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993) وعن طريق حساب العناية بالعملاء على تويتر (@Gazt_Care).

روابط ذات صلة

أمير تبوك يستقبل مدير الموارد البشرية بالمنطقة

أمير تبوك يستقبل مدير الموارد البشرية بالمنطقة
مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 7260.09 نقطة

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 7260.09 نقطة
الكويت تسجل 641 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الكويت تسجل 641 إصابة جديدة بفيروس كورونا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*