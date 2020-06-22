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الصحة: تسجيل (3393) حالة مؤكدة وتعافي (4045) حالة جديدة

الصحة: تسجيل (3393) حالة مؤكدة وتعافي (4045) حالة جديدة

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الصحة: تسجيل (3393) حالة مؤكدة وتعافي (4045) حالة جديدة

الصحة: تسجيل (3393) حالة مؤكدة وتعافي (4045) حالة جديدة
http://almnatiq.net/?p=876731
المناطق _ الرياض

أعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل (3393) حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح إجمالي الحالات المؤكدة في المملكة (161005) حالات، منها (54523) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (2045) حالة حرجة، والبقية حالاتهم مطمئنة.
وأشارت الصحة إلى تسجيل (4045) حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى (105175) حالة, مبينة أن الحالات المسجلة (3393) حالة، 34% من الحالات للإناث، و66% ذكور وبلغت نسبة كبار السن في الحالات المسجلة اليوم 5%، ونسبة الأطفال 9%، ونسبة البالغين 86%.
وأفادت أن الحالات الجديدة التي سجلت توزعت في عدد من المدن وهي: الرياض (438) حالة، وجدة (388) حالة، والدمام (345) حالة، ومكة المكرمة (269) حالة، والقطيف (217) حالة، والهفوف (183) حالة، والمدينة المنورة (169) حالة، وخميس مشيط (150) حالة، والطائف (121) حالة، وأبها (79) حالة، وحائل (77) حالة، وحفر الباطن (65) حالة، والظهران (56) حالة، وصفوى (56) حالة، وبريدة (53) حالة، والجبيل (52) حالة، والخبر (49) حالة، والمبرز (43) حالة، ووادي الدواسر (42) حالة، وينبع (31) حالة، والنماص (29) حالة، وتبوك (27) حالة، ومحايل عسير (26) حالة، وبيشة (25) حالة، وبقيق (25) حالة، ونجران (25) حالة، وعنيزة (21) حالة، وشرورة (20) حالة، ورأس تنورة (16) حالة، والرس (12) حالة، والجفر (11) حالة، وأحد رفيدة (11) حالة، والخفجي (11) حالة، وجازن (11) حالة، وصامطة (10) حالات، وتثليث(8) حالات، وخليص (8) حالات، والخرج (8) حالات، ورويضة العرض (8) حالات، والمجاردة (7) حالات، والبشائر (7) حالات، وساجر (7) حالات، والبكيرية (6) حالات، وبللسمر (6) حالات، والنعيرية (6) حالات، والعيون (5) حالات، والنبهانية (5) حالات، وعيون الجواء (5) حالات، والحرجة (5) حالات، وسراة عبيدة (5) حالات، وقرية العليا (5) حالات، والخرمة (4) حالات، وتنومة (4) حالات، والغزالة (4) حالات، والعيدابي (4) حالات، وبيش (4) حالات، والمندق (3) حالات، وسكاكا (3) حالات، والحناكية (3) حالات، والأسياح (3) حالات، ورياض الخبراء (3) حالات، وسبت العلاية (3) حالات، وسلوى (3) حالات، والشنان (3) حالات، وحبونا (3) حالات، وعرعر (3) حالات، والعقيق حالتان، والباحة حالتان، والقرى حالتان، وخيبر حالتان، ومهد الذهب حالتان، والبدائع
حالتان، والمظيلف حالتان، والقنفذة حالتان، والسحن حالتان، وقيا حالتان، ورنية حالتان، وتربة حالتان، وأم الدوم حالتان، والمضة حالتان، والقحمة حالتان، وظهران الجنوب حالتان، والبطحاء حالتان، ومليجة حالتان، والحائط حالتان، وموقق حالتان، والعارضة حالتان، والطوال حالتان، وصبيا حالتان، والكامل حالتان، وثار حالتان، والدلم حالتان، والمجمعة حالتان، وتمير حالتان، ووثيلان حالتان، وحالة واحدة في كل من قلوة، ووادي الفرع، والعلا، والقوارة، وضرية، والقريات، وظلم، وسيهات، وأبو عريش، وفيفا، ورابغ، وخباش، ويدمة، وطريف، ومرات، ورفائع الجمش، ورماح، وشقراء، وثادق، والوجه، وأملج.

وبينت الوزارة أن عدد الوفيات بلغ (1307) حالات، بإضافة (40) حالة وفاة جديدة, وفيما يخص الفحوصات المخبرية في المملكة فقد تم إضافة فحوص جديدة بعدد (33614) فحصاً جديداً ليصل إجمالي عدد الفحوص المخبرية التأكيدية لهذا الفيروس حتى الآن إلى (1380255) فحصاً.
وأشارت إلى أن إجمالي عدد الحالات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد (COVID -19) حول العالم بلغت (8969827) حالة, تعافى منها (4443409) مليون حالة حتى الآن كما بلغ عدد الوفيات حوالي (468567) ألف حالة.
ودعت الصحة الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون بوصفه أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، حاثة كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.
وجدّدت التوصية لكل من لديه أعراض أو يرغب التقييم استخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق موعد، أو الاستفسار أو الاستشارة على رقم مركز اتصال الصحة 937 على مدار الساعة، التي أصبحت الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، وذلك من خلال تطبيق الواتساب من خلال الرقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس كورونا الجديد ومراكز الرعاية الأولية، والتبرع بالدم والمواعيد والحصول عليها.

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