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مياه القصيم تشرع في تنفيذ مشاريع تنموية بأكثر من 204 مليون ريال

مياه القصيم تشرع في تنفيذ مشاريع تنموية بأكثر من 204 مليون ريال

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مياه القصيم تشرع في تنفيذ مشاريع تنموية بأكثر من 204 مليون ريال

مياه القصيم تشرع في تنفيذ مشاريع تنموية بأكثر من 204 مليون ريال
http://almnatiq.net/?p=876734
المناطق _ بريدة

أعلنت شركة المياه الوطنية، ممثلة بالإدارة العامة لخدمات المياه بمنطقة القصيم، أنها بدأت حاليًا في تنفيذ عدد من المشاريع الحيوية التي تهدف لزيادة نسبة التغطية بخدمات الصرف الصحي في المنطقة، وإيجاد حلول جذرية لمشكلة الطفوحات، وتقليل الأثر البيئي الناجم عن التلوث بمياه الصرف الصحي، إضافة إلى تحسين الظروف التشغيلية، وتعزيز منظومة المياه في المنطقة، وذلك بتكلفة تجاوزت 204 مليون ريال.
وأوضح مدير عام خدمات المياه بمنطقة القصيم المهندس عبد المحسن بن محمد الفريحي، أنه يجري تنفيذ مشروع شبكات وتوصيلات منزلية للصرف الصحي شرق مدينة بريدة بتكلفة تزيد على 57 مليون ريال، يتضمن تنفيذ ما يزيد على 55.7 ألف متر طولي من الخطوط والشبكات الرئيسية والفرعية للصرف الصحي، كما سيجري تنفذ 3,225 توصيلة منزلية لهذا المشروع الذي سيخدم أكثر من 24,832 مستفيدًا جديدًا.
وقال الفريحي:” ننفذ أيضًا مشروعًا لإنشاء شبكات صرف صحي بمناطق متفرقة في مدينة بريدة (مرحلة ثالثة) بتكلفة أكثر من 87,7 مليون ريال، يتضمن ما يزيد على 88 ألف متر طولي من الخطوط والشبكات الرئيسية والفرعية للصرف الصحي، اضافة الى تنفيذ نحو 3,916 توصيلة منزلية لخدمة أكثر من 30,150 مستفيداً جديداً. مبيناً المشروعتين الخاصين بخدمات الصرف الصحي اللذين يتم تنفيذهما وسيتم الاستغناء عن 540 رحلة ترددية لصهاريج الطفح البيئي في المنطقة.
وبيّن مدير عام خدمات المياه بمنطقة القصيم أنه يجري العمل للبدء في تنفيذ مشروع خزان مياه تشغيلي استراتيجي وملحقاته شرق مدينة بريدة بتكلفة تزيد على 59.5 مليون ريال، وذلك بسعة 50 ألف م3/يوم كمرحلة أولى، مشيرًا إلى أن هذه المشاريع الجاري تنفيذها تهدف لتحسين الظروف التشغيلية، وتعزيز منظومة خزن المياه في مدينة بريدة.

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