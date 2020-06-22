أمانة الشرقية: (943) جولة رقابية وتعقيم (1180) موقعاً بالمنطقة أمس الأحد

المناطق _ الدمام

بلغت الجولات الرقابية التي نفذتها أمانة المنطقة الشرقية يوم أمس الأحد1441/10/29هـ، (943) جولة رقابية، نتج عنها (56) مخالفة تكدس بالأسواق المركزية، و (57) مخالفة لعدم التقيد بالتدابير الصحية المرتبطة بـ ” كوفيد19″، فيما تم غسل وتعقيم وتطهير (1180) موقعاً.

فيما تواصل الأمانة تكثيف جولاتها الرقابية التي تقوم بها يومياً وبشكلٍ دوري؛ لمتابعة آلية عمل المراكز والأسواق التجارية حسب الخطة الاحترازية والتوعوية التي تقف الأمانة على آلية تنفيذها بعد عودة الحياة الطبيعية، وذلك عبر متابعة تنفيذها في كافة المواقع بالمنطقة، داعية الى ضرورة العودة بحذر، بعد عودة الحياة لطبيعتها.

و تهيب الأمانة بجميع المواطنين والمقيمين التعاون معها في الإبلاغ عن أي مُنشأة تُخالف التدابير الصحية، وكذلك الاشتراطات الصحية، وما يأتي ضمنها، من خلال مركز (940).